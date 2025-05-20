#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
510.78
576.06
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
510.78
576.06
6.35
Мир

Жителей Индонезии спасают от разъяренного вулкана

Вулканы, лава, человек, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 08:04 Фото: pexels
Власти Индонезии повысили уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки до самого высокого после восьми извержений подряд, сообщает Zakon.kz.

По информации "РИА Новости" со ссылкой на вулканологическое агентство страны, вулкан Левотоби Лаки-лаки, расположенный на острове Флорес на востоке Индонезии, восемь раз выбрасывал вулканический пепел на высоту от 3 до 5,5 км 18 мая.

"Наш анализ показал, что активность вулкана Левотоби Лаки-лаки по-прежнему высока, поэтому мы повысили уровень опасности с вечера воскресенья", – заявил Мухаммад Вафид, глава вулканологического агентства.

В понедельник утром вулкан снова извергся, выбросив облака пепла высотой 1,2 км.

Службы надзора за безопасностью заявили, что радиус в 6 км от кратера должен быть очищен, и предупредили жителей о риске потока холодной лавы из кратера, если начнутся сильные дожди.

Ранее сообщалось, что Земля готовится к мощному извержению подводного вулкана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Британцев призвали реже мыться
Мир
07:30, Сегодня
Британцев призвали реже мыться
Спутники показали, как построили один из лучших аэропортов мира
Мир
03:30, 20 мая 2025
Спутники показали, как построили один из лучших аэропортов мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: