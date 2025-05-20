Жителей Индонезии спасают от разъяренного вулкана

Власти Индонезии повысили уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки до самого высокого после восьми извержений подряд, сообщает Zakon.kz.

По информации "РИА Новости" со ссылкой на вулканологическое агентство страны, вулкан Левотоби Лаки-лаки, расположенный на острове Флорес на востоке Индонезии, восемь раз выбрасывал вулканический пепел на высоту от 3 до 5,5 км 18 мая.

"Наш анализ показал, что активность вулкана Левотоби Лаки-лаки по-прежнему высока, поэтому мы повысили уровень опасности с вечера воскресенья", – заявил Мухаммад Вафид, глава вулканологического агентства.

В понедельник утром вулкан снова извергся, выбросив облака пепла высотой 1,2 км.

Службы надзора за безопасностью заявили, что радиус в 6 км от кратера должен быть очищен, и предупредили жителей о риске потока холодной лавы из кратера, если начнутся сильные дожди.

Ранее сообщалось, что Земля готовится к мощному извержению подводного вулкана.