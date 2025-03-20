Массовые протесты в Турции: казахстанцы рассказали о том, что сейчас происходит в Стамбуле

В нескольких городах Турции тысячи людей вышли на акции протеста. Сообщается, что полиция применяет против митингующих спецсредства. В чем причина и почему жители страны бьют в кастрюли, в материале Zakon.kz.

Протесты в крупных городах Турции начались сразу после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу – главного политического соперника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. А вот Экрема Имамоглу задержали утром 19 марта. Вместе с ним были арестованы еще около ста человек, среди которых журналисты, политики и крупные бизнесмены. Всех их обвиняют в коррупционных преступлениях. Конкретно Имамоглу обвиняют в таких преступлениях, как:

- управление преступной организацией; - мошенничество в крупных размерах; - взяточничество; - незаконное получение персональных данных; - манипуляция при проведении тендеров; - злоупотребление служебным положением (незаконное обогащение, протекционизм).

Причина народного гнева турков понятна. Население сейчас очень недовольно экономическим положением страны. А вот оппозиционный политик Экрем Имамоглу, не раз критиковавший действующую власть, наоборот, предлагал варианты вывода Турции из финансового кризиса. По мнению многих, Эрдоган взялся за мэра Стамбула, поскольку опасался проиграть ему в голосовании, которое намечено на 2028 год, передает Euronews.

Фото: Facebook/Ekrem Imamoglu

В Стамбуле акции проходят у мэрии города, отдела полиции, куда Имамоглу увезли после его задержания, а также у здания Стамбульского университета, который за день до его ареста аннулировал его диплом, лишив таким образом законной возможности выдвигаться на пост президента.

Против студентов, собравшихся на территории университетского кампуса, полицейские перекрыли центральные улицы, а после применили спецсредства. Кроме этого, в стране был ограничен доступ ко всем соцсетям.

Казахстанцы, проживающие в Турции, отмечают, что выразить свое недовольство нынешней властью стремятся не все. Айнур Айдолда живет в Стамбуле несколько лет. Наша соотечественница отмечает, что в этих акциях участвуют студенты, учителя, журналисты и писатели.

Кстати, Стамбул не единственный город, где проходят акции протеста. Они начались в Анкаре, Измире, Мармарисе, сейчас к ним подключаются и другие города страны. Но пока только в Стамбуле введен особый режим. Казахстанцы отмечают, что масштабные протесты никак не повлияли на работу общественного транспорта, социальных объектов и инфраструктуру города. Многие турки продолжают заниматься своими делами.

"Стоит отметить, что Стамбул не погружен в беспорядки, протестует не весь город. Стамбульцы не стремятся уехать из мегаполиса, нет никакой паники, все работает в штатном режиме. Для них не происходит что-то из ряда вон выходящее. Они привыкли выражать свое политическое мнение через протесты. На окраинах вполне спокойно и тихо. Периодически приходят сообщения с рекомендациями о том, что не стоит посещать общественные и места массового скопления людей", – отметила Айнур Айдолда.

В то же время стамбульцы, которые не вышли на улицы, а остались дома, выразили свой протест ко всему происходящему в более оригинальной форме, а именно они принялись стучать по кастрюлям и сковородкам ложками, половниками и скалками.

Были и те, которые решили сильно не шуметь и предпочли поддержать протест в городе немного иначе – они включали и выключали свет в своих квартирах. Тем самым люди выражали свое несогласие с действующей властью.

К слову, протестные настроения в стране почти сразу негативно отразились на национальной валюте Турции. Лира обвалилась более чем на 10%, пишет газета Financial Times.

Стоит отметить, что председатель Республиканской народной партии, членом которой был арестованный мэр Стамбула, призвал своих сторонников организовать еще более масштабные протесты, которые пройдут в стране уже 23 марта.