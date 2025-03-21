Трамп опроверг информацию о том, что Маска ознакомят к секретным планом США о войне с Китаем

В СМИ появилась информация о том, что Пентагон планирует ознакомить американского предпринимателя Илона Маска со "сверхсекретными" планами действий США на случай военного конфликта с Китаем, сообщает Zakon.kz.

Публикация об этом появилась в газете New York Times, которая ссылается на двух американских чиновников.

"Пентагон намерен провести для Илона Маска в пятницу, 21 марта 2025 года, брифинг по планам армии США на случай любой возможной войны с Китаем. Военные планы Пентагона являются одними из самых тщательно охраняемых военных тайн", – говорится в сообщении издания.

По данным газеты, брифинг включает около 20-30 слайдов презентации, которые раскрывают, как США будут действовать в случае конфликта с Китаем. В нем рассматриваются предупреждающие признаки угрозы со стороны Китая, а также различные варианты ударов по китайским целям, временные рамки и стратегии, которые будут представлены президенту Трампу для принятия решений.

Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет опровергли сообщение. Президент США назвал эту информацию "полной ложью". При этом глава американского оборонного ведомства подтвердил, что Маск посетит Пентагон в пятницу, однако также назвал информацию о предоставлении доступа ложной.

Ранее стало известно, что 19 марта 2025 года по договору Путина и Трампа Россия и Украина обменялись пленными 175 на 175.