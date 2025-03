Аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли из-за взрыва на подстанции

По информации телеканала Sky News, взрыв произошел в ночь на 21 марта 2025 года на электроподстанции, которая расположена на юго-востоке Лондона в районе Хейз. После этого начался сильный пожар, который видно за несколько километров. Сообщается, что местные власти эвакуируют жителей и работников ближайших предприятий из-за сильного пламени.

Без света остались около 16 000 человек. Представитель аэропорта Хитроу заявил:

A fire at Hayes substation, caused a major power outage, closing Heathrow Airport until midnight. 70 firefighters tackled the blaze, evacuating 150 people and cutting power to 16,000+ homes. Passengers are advised not to travel to the airport.#UK #London pic.twitter.com/F4L7rjzxii