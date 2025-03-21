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Мир

Аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли из-за взрыва на подстанции

Аэропорт Хитроу, самолет, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 09:02 Фото: Х/HeathrowAirport
Тысячи человек в Лондоне остались без света после мощного взрыва и пожара на электроподстанции. Также погрузился во тьму аэропорт Хитроу, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Sky News, взрыв произошел в ночь на 21 марта 2025 года на электроподстанции, которая расположена на юго-востоке Лондона в районе Хейз. После этого начался сильный пожар, который видно за несколько километров. Сообщается, что местные власти эвакуируют жителей и работников ближайших предприятий из-за сильного пламени.

Без света остались около 16 000 человек. Представитель аэропорта Хитроу заявил:

"В аэропорту Хитроу наблюдается значительное отключение электроэнергии из-за крупного пожара на близлежащей электроподстанции. В данный момент воздушная гавань закрыта до конца дня".

Пожар произошел на подстанции примерно в 2,5 километра от Хитроу. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.

Ранее Международный аэропорт Астаны предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании авиарейсов. Это связано с подготовкой и проведением военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.

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Андрей Дюсупов
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