Египет накрыла мощная песчаная буря

Видео с бурей размещают египетские пользователи социальных сетей. На кадрах можно увидеть, что небо окрасилось в ярко-оранжевый цвет.

A dust storm in Egypt's Siwa oasis reduced visibility and transformed the surrounding landscape into a Martian-like environment. https://t.co/3coSxWksxB pic.twitter.com/58DmHwOe8K