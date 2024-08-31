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Взрывы произошли у стадиона в Лондоне

Сильные взрывы произошли у стадиона в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 01:51 Фото: pixabay
Возле стадиона O2 в Лондоне 31 августа произошли взрывы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Daily Mail.

На виде, показанных телеканалом, видно, как в небо поднимаются клубы дыма. На место происшествия выехали пожарные бригады.

Представитель полиции сообщил, что это было "запланированное съемочное мероприятие в районе Кэннинг-Тауна", и опасности для населения нет.

Стадион O2 — третья по вместимости крытая арена в Великобритании.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 24 августа в курортном городе Ла-Гранд-Мот на юге Франции возле синагоги произошел взрыв. Власти города расценили это как теракт.

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