Казахстан укрепил лидерство в регионе, поднявшись в глобальном рейтинге счастья

Казахстан заметно улучшил свои позиции в мировом рейтинге счастья и занял 33-е место в новом докладе World Happiness Report 2026, сообщает Zakon.kz.

По данным авторов обновленного доклада World Happiness Report 2026, Казахстан в глобальном рейтинге по уровню счастья населения поднялся сразу на 10 пунктов и занял 33-е место из 147 возможных.

Как и кто определяет уровень счастья

Доклад World Happiness Report ежегодно публикуется при непосредственном участии ООН, Оксфордского университета и аналитической компании Gallup и считается одним из главных глобальных исследований качества уровня жизни в том или ином государстве.

В 2026 году в рейтинг вошли 147 стран, а оценка строилась на основе того, как сами жители оценивают свою жизнь.

Опросы проводятся сразу по нескольким категориям, наиболее важными из которых являются:

ВВП на душу населения;

уровень доходов граждан;

продолжительность здоровой жизни;

социальная поддержка государства;

наличие свободы выбора;

щедрость (наличие желания и возможность граждан выделять свои деньги на благотворительность) ;

; уровень восприятия коррупции;

волонтерство и взаимопомощь (желание граждан оказывать поддержку близким и незнакомым людям).

С их помощью каждый человек, участвующий в социологическом опросе, оценивает жизнь в своей стране по шкале от 0 до 10, где 10 – наивысший балл.

Оценка жизни в Казахстане

Как уже отмечалось выше, Казахстан за год поднялся в мировом рейтинге счастья сразу на 10 пунктов и занял единоличное 33-е место. На этом фоне заметно вырос и сам конечный индекс, оценивающий уровень удовлетворенности жизнью, – достиг отметки в 6,633 балла.

Такое стремительное продвижение нашей страны в этом рейтинге эксперты связывают в первую очередь с улучшением социального климата, укреплением чувства поддержки в обществе и ростом удовлетворенности жизнью в целом.

А достигнутый результат позволил Казахстану не только остаться безоговорочным лидером на пространстве СНГ, но и обойти в этом рейтинге внушительное количество европейских государств и экономически развитых стран Юго-Восточной Азии.

Среди них, как это ни странно, оказались – Румыния (34-е место с индексом в 6,629 балла), Франция (35-е место с индексом в 6,586 балла), Сингапур (36-е место с индексом в 6,585 балла), Италия (34-е место с индексом в 6,574 балла), Испания (41-е место с индексом в 6,540 балла), Эстония (46-е место с индексом в 6,410 балла), Латвия (48-е место с индексом в 6,365 балла), Япония (61-е место с индексом в 6,130 балла), Китай (65-е место с индексом в 6,074 балла) и Южная Корея (67-е место с индексом в 6,040 балла).

Оценка своей жизни гражданами стран СНГ

Наилучшими показателями после Казахстана по уровню счастья своего населения на пространстве СНГ отмечаются Узбекистан (53-е место с индексом в 6,283 балла) и Кыргызстан (66-е место с индексом в 6,049).

Следом за ними, согласно обновленному рейтингу World Happiness Report 2026, расположились – Россия (79-е место с индексом в 5,834 балла), Таджикистан (88-е место с индексом в 5,591 балла) и Армения (89-е место с индексом в 5,584 балла).

Хуже всего свою жизнь на пространстве СНГ оценивают граждане Азербайджана. Он в глобальном рейтинге занял 102-е место с показателем индекса в 4,993 балла.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

Рейтинг самых счастливых стран мира уже практически по традиции возглавляют скандинавские государства. В этом случае первое место в мире занимает Финляндия (7,764 балла), второе – Исландия (7,540 балла), а третье – Дания (7,539 балла).

В десятку наиболее счастливых стран также входят: Коста-Рика (7,439 балла), Швеция (7,255 балла), Норвегия (7,242 балла), Нидерланды (7,223 балла), Израиль (7,187 балла), Люксембург (7,063 балла) и Швейцария (7,018 балла).

Последние позиции в данном рейтинге занимают – Малави (3,284 балла), Сьерра-Леоне (3,251 балла) и Афганистан (1,446 балла).