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Мир

Статуи Девы Марии и Иисуса Христа в Польше сравнили с героями "Симпсонов"

В Польше неудачно отреставрировали статуи Девы Марии и Иисуса Христа, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 07:07 Фото: pixabay
В Польше неудачно отреставрированные статуи Девы Марии и Иисуса Христа сравнили с персонажами ситкома "Симпсоны", сообщает Zakon.kz.

На протяжении более чем 200 лет жители деревень на юге Польши отдают дань уважения придорожной святыне, изображающей Иисуса и Деву Марию. Однако теперь местные жители возмущены после того, как неудачная реставрация святыни 1820 года превратила Богородицу в персонажа мультфильма "Симпсоны".

Когда-то эксперты описывали статую Девы Марии недалеко от деревни Стушёнка как "высокую и стройную", но теперь у нее огромные руки, похожие на варежки, преувеличенные глаза и хмурый взгляд, подчеркнутый ярко-красной помадой.

Фото: Facebook/Konserwator Zabytków

Власти уже отметили, что разрешение на подобную поделку не выдавалось, и уже начали расследование. Сравнительные фотографии на своей странице в Facebook разместил пользователь социальных сетей. Он впервые опубликовал фотографии перекрашенного святилища, заявив, что, по всей видимости, кто-то взялся переделать его в "стиле садовых гномов", используя "самую дешевую краску из строительного магазина".

А в России дубайский шоколад перевоплотится на Пасху в дубайские куличи.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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