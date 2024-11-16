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Статуя Девы Марии вернулась в собор Парижской Богоматери спустя 5 лет после пожара

Статуя Девы Марии вернулась в собор Парижской Богоматери спустя 5 лет после пожара, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 04:49 Фото: ekzeget
Средневековая статуя Девы Марии с младенцем, известная как "Дева Парижская", вернулась в собор Парижской Богоматери спустя пять лет после разрушительного пожара 2019 года, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, средневековая статуя Девы Марии с младенцем, известная как "Парижская Дева Мария", вернулась в собор Парижской Богоматери вечером 15 ноября.

Каменная скульптура является символом надежды и веры для католиков в Париже.

Статуя Девы Марии вернулась в собор Парижской Богоматери спустя 5 лет после пожара, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 04:49

Фото: ekzeget

Возвращение статуи началось с факельного шествия от привокзальной площади церкви Сен-Жермен-л'Оксеруа. Сотни верующих и жителей сопровождали статую вдоль реки Сены до площади собора, где архиепископ Парижа Лоран Ульрих возглавил церемонию благословения.

Статуя, изначально находившаяся в часовне Сент-Эньян на острове Сите, датируется серединой XIV века. Перенесенная в собор Парижской Богоматери в 1818 году, она несколько раз меняла свое место, прежде чем обрела постоянное место жительства в 1855 году у юго-восточной колонны собора под руководством архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка, согласно пресс-релизу собора.

Ранее сообщалось, что колокола собора Парижской Богоматери впервые зазвонили после пожара 2019 года.

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