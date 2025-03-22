Неизвестные расстреляли людей в одном из парков США

Один человек погиб и несколько пострадали во время стрельбы в парке города Лас-Крусес в американском штате Нью-Мексико, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 22 марта. По информации телеканала CBS4 Local, сейчас полиция ищет людей, которые открыли огонь по отдыхающим, которые находились в местном парке Янг.

"Точное число раненых при инциденте пока не известно. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Что стало причиной произошедшего, также выясняется", – говорится в сообщении.

🚨BREAKING: MULTIPLE PEOPLE SHOT IN LAS CRUCES NEW MEXICO AT YOUNG PARK.



THESE LITTLE STREET TAKEOVER BURNOUT COMPETITIONS COMBINED WITH IQS BELOW 65 WILL RESULT IN THIS. pic.twitter.com/mMJt1mb55G — Chaos Alerts (@ChaosAlertsOnX) March 22, 2025

Также известно, что в момент стрельбы в парке находилась в основном молодежь.

Ранее 19-летний британец Николас Проспер осужден за убийство трех членов своей семьи. Суд узнал, что он планировал убить еще более 30 детей в начальной школе, где он когда-то учился.