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Мир

Неизвестные расстреляли людей в одном из парков США

полиция, оцепление, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 14:13 Фото: Х/ChaosAlertsOnX
Один человек погиб и несколько пострадали во время стрельбы в парке города Лас-Крусес в американском штате Нью-Мексико, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 22 марта. По информации телеканала CBS4 Local, сейчас полиция ищет людей, которые открыли огонь по отдыхающим, которые находились в местном парке Янг.

"Точное число раненых при инциденте пока не известно. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Что стало причиной произошедшего, также выясняется", – говорится в сообщении.

Также известно, что в момент стрельбы в парке находилась в основном молодежь.

Ранее 19-летний британец Николас Проспер осужден за убийство трех членов своей семьи. Суд узнал, что он планировал убить еще более 30 детей в начальной школе, где он когда-то учился.

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Андрей Дюсупов
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