Неизвестный устроил стрельбу на встрече выпускников в США

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы на встрече выпускников в городе Чаттануга американского штата Теннесси, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, полиция ищет стрелявшего, его мотивы до сих пор неизвестны:

"Перестрелка на встрече выпускников произошла в субботу, 12 июля 2025 года, в Теннесси, из-за чего четыре человека получили ранения. Теперь полиция ищет стрелка".

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Multiple injured in

shooting at high school reunion picnic outside Tennessee community center pic.twitter.com/Alwz7aT25b — Simo Saadi🇺🇸🇲🇦 (@Simo7809957085) July 13, 2025

По данным газеты, пострадавшие доставлены в местную больницу с не представляющими угрозы жизни ранениями.

Ранее полиция Техаса задержала 52-летнего жителя Сан-Антонио за угрозы убийством президенту США Дональду Трампу, которые он разместил в соцсети Facebook.