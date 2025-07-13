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Мир

Неизвестный устроил стрельбу на встрече выпускников в США

США, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 14:57 Фото: Х/DailyMail
По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы на встрече выпускников в городе Чаттануга американского штата Теннесси, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, полиция ищет стрелявшего, его мотивы до сих пор неизвестны:

"Перестрелка на встрече выпускников произошла в субботу, 12 июля 2025 года, в Теннесси, из-за чего четыре человека получили ранения. Теперь полиция ищет стрелка".

По данным газеты, пострадавшие доставлены в местную больницу с не представляющими угрозы жизни ранениями.

Ранее полиция Техаса задержала 52-летнего жителя Сан-Антонио за угрозы убийством президенту США Дональду Трампу, которые он разместил в соцсети Facebook.

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Андрей Дюсупов
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