Автобус врезался в дерево в Японии: есть погибший и пострадавшие
По информации телеканала NHK, ДТП случилось около 20:30 субботы (16.30 по времени Астаны) на 42-м национальном шоссе в городе Михама префектуры Миэ.
"Рейсовый автобус, следовавший из города Нати-Кацура в префектуре Вакаяма в город Сайтама одноименной префектуры, пересек центральную разделительную линию, слетел с дороги и скатился в лес на обочине", – сообщают журналисты.
На кадрах видно, что передняя левая часть автобуса искорежена, разбито лобовое стекло, также есть повреждения корпуса.
三重 御浜町 バスが林に突っ込む 運転手が死亡 約20人けがかhttps://t.co/EE4Sr1Zh66 #nhk_news— NHKニュース (@nhk_news) March 22, 2025
По данным компании-оператора Seibu Kanko Bus, погибщий водитель имел стаж более 20 лет и несколько раз ездил на данном маршруте. У него не было хронических заболеваний, которые могли бы стать причиной аварии, а на момент проверки состояния здоровья перед отправлением автобуса не было выявлено никаких отклонений.
Ранее сообщалось, что на трассе Алматинской области из-за ДТП с деревом погибли три человека. Водитель был госпитализирован.