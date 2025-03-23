Автобус врезался в дерево в Японии: есть погибший и пострадавшие

Автобус, выполнявший ночной рейс между японскими префектурами Вакаяма и Сайтама, слетел с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб, 21 пассажир получил травмы, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NHK, ДТП случилось около 20:30 субботы (16.30 по времени Астаны) на 42-м национальном шоссе в городе Михама префектуры Миэ.

"Рейсовый автобус, следовавший из города Нати-Кацура в префектуре Вакаяма в город Сайтама одноименной префектуры, пересек центральную разделительную линию, слетел с дороги и скатился в лес на обочине", – сообщают журналисты.

На кадрах видно, что передняя левая часть автобуса искорежена, разбито лобовое стекло, также есть повреждения корпуса.

По данным компании-оператора Seibu Kanko Bus, погибщий водитель имел стаж более 20 лет и несколько раз ездил на данном маршруте. У него не было хронических заболеваний, которые могли бы стать причиной аварии, а на момент проверки состояния здоровья перед отправлением автобуса не было выявлено никаких отклонений.

Ранее сообщалось, что на трассе Алматинской области из-за ДТП с деревом погибли три человека. Водитель был госпитализирован.