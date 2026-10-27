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Происшествия

Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево: ДТП с двумя пострадавшими в ВКО

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 19:27 Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске поездка на Subaru Forester закончилась ДТП. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего медицинская помощь потребовалась двум пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в минувшие выходные на улице Рабочей. По предварительной информации полиции, женщина за рулем Subaru Forester не справилась с управлением, пишет 27 октября 2026 года YK-news.kz.

"Водитель не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с рулевым управлением. В результате происшествия за медицинской помощью обратились два пассажира", – объяснили причину ДТП в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Ранее сообщалось в Усть-Каменогорске произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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