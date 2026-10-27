Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево: ДТП с двумя пострадавшими в ВКО

Фото: Zakon.kz

В Усть-Каменогорске поездка на Subaru Forester закончилась ДТП. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего медицинская помощь потребовалась двум пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в минувшие выходные на улице Рабочей. По предварительной информации полиции, женщина за рулем Subaru Forester не справилась с управлением, пишет 27 октября 2026 года YK-news.kz. "Водитель не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с рулевым управлением. В результате происшествия за медицинской помощью обратились два пассажира", – объяснили причину ДТП в пресс-службе департамента полиции ВКО. Ранее сообщалось в Усть-Каменогорске произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей.

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