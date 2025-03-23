#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
502.83
545.37
5.95
Мир

Журналисты "Голоса Америки" подали в суд на администрацию Трампа

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 09:32 Фото: pexels
Группа сотрудников радиостанции "Голос Америки" подала иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за закрытия СМИ, которое они считают незаконным, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The Washington Post, в суд Нью-Йорка обратились шесть журналистов.

"Они подали в суд на членов администрации Трампа в пятницу, 21 марта 2025 года, обвинив чиновников в незаконном закрытии финансируемого из федерального бюджета средства массовой информации", – пишет издание.

По мнению истцов, закрытие радиостанции является незаконным. Они также потребовали восстановления работы СМИ в своем заявлении.

16 марта 2025 года "Голос Америки" и "Радио Свобода" приостановили работу после решения Агентства США по глобальным медиа (USAGM) прекратить их финансирование. Это произошло из-за указа Трампа о сокращении государственных расходов.

Указ о сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, в том числе USAGM, Трамп подписал 14 марта. Это агентство координирует работу финансируемых из бюджета США СМИ, включая "Голос Америки".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Жителей Германии предупредили о "кровавом дожде"
Мир
13:25, Сегодня
Жителей Германии предупредили о "кровавом дожде"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: