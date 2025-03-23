Журналисты "Голоса Америки" подали в суд на администрацию Трампа
Фото: pexels
Группа сотрудников радиостанции "Голос Америки" подала иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за закрытия СМИ, которое они считают незаконным, сообщает Zakon.kz.
По информации газеты The Washington Post, в суд Нью-Йорка обратились шесть журналистов.
"Они подали в суд на членов администрации Трампа в пятницу, 21 марта 2025 года, обвинив чиновников в незаконном закрытии финансируемого из федерального бюджета средства массовой информации", – пишет издание.
По мнению истцов, закрытие радиостанции является незаконным. Они также потребовали восстановления работы СМИ в своем заявлении.
16 марта 2025 года "Голос Америки" и "Радио Свобода" приостановили работу после решения Агентства США по глобальным медиа (USAGM) прекратить их финансирование. Это произошло из-за указа Трампа о сокращении государственных расходов.
Указ о сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, в том числе USAGM, Трамп подписал 14 марта. Это агентство координирует работу финансируемых из бюджета США СМИ, включая "Голос Америки".
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