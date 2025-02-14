На Трампа и Маска подали в суд 14 штатов

14 штатов США в четверг, 13 февраля, подали федеральный иск против президента Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска, сообщает Zakon.kz.

Они хотят оспорить роль Маска на посту главы нового Департамента эффективности государственного управления DOGE и обвиняют его в том, что он является "уполномоченным агентом хаоса", чьи "широкие полномочия" нарушают Конституцию США, передает ABC News.

"Казалось бы, безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны", – говорится в иске.

В иске также утверждается, зачастую в драматичных выражениях, что пункт Конституции о назначениях требует, чтобы человек с такими значительными и "обширными полномочиями", как Маск, был официально назначен президентом и утвержден Сенатом США.

"Нет большей угрозы демократии, чем сосредоточение государственной власти в руках одного неизбранного человека", – говорится в иске, поданном генеральным прокурором Нью-Мексико Раулем Торресом и должностными лицами из Аризоны, Мичигана, Мэриленда, Миннесоты, Калифорнии, Невады, Вермонта, Коннектикута, Род-Айленда, Массачусетса, Орегона, Вашингтона и Гавайев.

Там также указано, что Конституция запрещает президенту отменять "существующие законы, касающиеся структуры исполнительной власти и федеральных расходов". В результате главнокомандующему запрещено создавать – или даже "ликвидировать" – федеральные агентства, а также "урезать федеральные программы или предлагать длительные выходные пособия в качестве средства радикального сокращения федеральной рабочей силы".

Штаты настаивают на том, что Маск обладает такими "значительными полномочиями" и таким "беспрецедентным и, по-видимому, безграничным доступом ко всему федеральному правительству", при этом подчиняясь "исключительно президенту Трампу", что он фактически выполняет функции "главного должностного лица".

"Маск – это гораздо больше, чем советник Белого дома. Он реализует программу президента, осуществляя практически бесконтрольную власть во всей исполнительной ветви власти, принимая решения о расходах, контрактах, государственной собственности, нормативных актах и ​​самом существовании федеральных агентств", – говорится в иске.

14 штатов просят федерального судью хотя бы временно ограничить полномочия Маска по сокращению или иному реформированию федеральных агентств, и они хотят, чтобы судья объявил, "что действия Маска на уровне должностных лиц правительства, включая действия его подчиненных и назначенных лиц", являются незаконными. Два из 14 штатов возглавляют губернаторы-республиканцы.

Также отдельно 26 нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков USAID подали иск против Маска. В нем просят запретить Маску и всем подчиненным DOGE продолжать работу по сокращению бюджета, если тот не будет номинирован Трампом на официальную должность и утвержден Сенатом.

"Масштаб и охват его исполнительной власти кажутся беспрецедентными в истории США", – говорится в иске.

DOGE, возглавляемая Маском в качестве центрального элемента предвыборного обещания Трампа сократить федеральное правительство, оказалась под прицелом многочисленных федеральных исков, в которых утверждается, что она неправомерно получила доступ к конфиденциальным записям и незаконно потрошит правительственные агентства. Федеральные судьи временно заблокировали DOGE доступ к конфиденциальным данным в Министерстве финансов, в то время как Министерство образования недавно достигло соглашения об ограничении доступа DOGE к записям о студенческих кредитах.

Между тем и Маск, и администрация Трампа настаивают на том, что DOGE просто искореняет огромные государственные траты и потенциально даже преступную коррупцию в федеральных агентствах.

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт неоднократно заявляла, что Маск "соблюдает все применимые федеральные законы".

В начале февраля 2025 года миллиардер и глава нового Департамента эффективности государственного управления Илон Маск назвал агентство США по международному развитию USAID "преступной организацией", которой "пора умереть".