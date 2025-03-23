Кошку в рукаве у Иисуса нашли в Боливии

В городе Кочабамба в рукаве 30-метровой статуи Иисуса Христа заметили котика, сообщает Zakon.kz.

Это происшествие стало настоящей сенсацией, вызвавшей интерес местных жителей и туристов, пишет Hypefresh. Инцидент привлек внимание СМИ, а также стал темой обсуждения в социальных сетях, где люди активно делятся своими теориями о том, как животное оказалось в таком странном месте.

Необычное событие привлекло внимание не только благодаря своей эксцентричности, но и тому, что никто не может объяснить, как кошка оказалась внутри статуи. Статуя Иисуса имеет огромные руки, и один из рукавов выполнен таким образом, что в нем могла оказаться кошка.

A cat really climbed to the top of Bolivia’s Cristo de la Concordia like it’s Assassin’s Creed 😭 pic.twitter.com/bKlbVfzI7O — Insane Reality Leaks (@InsaneRealitys) March 23, 2025

Однако даже эксперты, занимающиеся техническим обслуживанием памятника, не могут представить, как животное смогло попасть внутрь конструкции, ведь доступ в рукава для обычных людей невозможен. Местные жители предполагают, что кошка могла проникнуть туда каким-то случайным образом. Например, забравшись через систему вентиляции.

"Это был "божественный" случай и животное получило своего рода особенное место для отдыха", – шутят в социальной сети Х.

На данный момент власти города планируют установить дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Кошку, по всей видимости, удалось безопасно извлечь, потому что сейчас она находится под наблюдением ветеринаров.

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