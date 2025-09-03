#АЭС в Казахстане
Мир

Игра "динь-дон дич" в США обернулась гибелью ребенка

ребенок погиб в США, играя в обычную игру, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 18:15 Фото: pixabay
В Хьюстоне, штат Техас, мальчик получил пулевое ранение из-за того, что позвонил в чужую дверь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Guаrdian со ссылкой на полицию, пострадавший играл вместе со своими друзьями в шуточную игру, известную в США как "динь-дон дич", – дети нажимали кнопку звонка либо стучали в дверь, а потом убегали.

По словам очевидцев, мальчик позвонил в дверь одного из домов в районе Истсайд и попытался убежать, но в него выстрелили. Ребенок получил серьезное ранение, спасти его не удалось.

Уточняется, что стрелком оказался мужчина средних лет, во время обыска в его доме было обнаружено несколько единиц оружия. В данное время он арестован. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в католической школе в США произошла стрельба, есть погибшие и раненые.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
