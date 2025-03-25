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Мир

США договорились с Россией и Украиной об обеспечении безопасного судоходства в Черном море

США и РФ договорились об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 22:18 Фото: freepik
В Белом доме заявили о том, что во время переговоров России и США по Украине в Эр-Рияде стороны договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использования коммерческих судов в военных целях в Черном море, сообщает Zakon.kz.

Ниже приведены основные тезисы из заявления:

  • США помогут восстановить доступ России на мировой рынок экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций;
  • США и Россия договорились разработать меры по реализации соглашения президентов Трампа и Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины;
  • С Украиной также договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море;
  • США обещали Украине помогать обменивать пленных;
  • США и Украина договорились разработать меры по реализации соглашения президентов Трампа и Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

Кроме того, Москва выпустила свое заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде в ответ на заявление Вашингтона. В Кремле заявили, что "Черноморская инициатива" вступит в силу при выполнении нескольких условий:

  • снятие санкций с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;
  • снятие санкций с операций торгового финансирования;
  • снятие санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия;
  • снятие ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием;
  • отмена ограничений на поставки в Россию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил договоренности и заявил, что соглашение может начать действовать немедленно. Он также отметил, что США предложили Украине новую сделку по полезным ископаемым. В новой сделке нет вопроса о передаче США атомных электростанций.

Он сказал, что в вопросе перемирия доверится Соединенным Штатам.

"Если россияне нарушат (договоренности. – Прим. ред.), то у меня будут прямые вопросы к президенту Трампу. Если они нарушат, будут доказательства, мы попросим санкций, оружия и т. д.", – заявил президент журналистам на пресс-конференции в Киеве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что результаты переговоров России и США по Украине в Эр-Рияде не будут обнародованы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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