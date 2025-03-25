Переговоры России и США в Эр-Рияде: итогового заявления не будет

Переговоры России и США по Украине завершились в Эр-Рияде – столице Саудовской Аравии 25 марта 2025 года. Однако их результаты не будут обнародованы, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

По словам представителя Кремля, итоги переговоров были доложены Москве и Вашингтону. Сейчас их предстоит проанализировать, поэтому содержание договоренностей публиковать не будут, все контакты носили технический характер.

"Речь идет о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать", – сказал Песков.

Песков добавил, что планов на разговор президентов Путина и Трампа пока нет, но при необходимости его быстро согласуют. Также не рассматривается и трехсторонняя встреча представителей РФ, США и Украины.

Ранее сообщалось, что США и Россия опубликуют совместное заявление во вторник, 25 марта 2025 года, по итогам переговоров в Эр-Рияде. Участник мероприятия, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял, что на консультациях удалось обсудить много проблем. По его словам, диалог был непростой, но полезный.

Переговоры в Саудовской Аравии длились более 12 часов. Российскую сторону на них представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую – представитель Госдепа Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета нацбезопасности.