Мелания Трамп проведет встречу представителей России и Украины

Первяа леди США Мелания Трамп собирается провести встречу представителей России и Украины в Белом доме в целях урегулирования конфликта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, об этом говорится в распространенном заявлении на официальном сайте Белого дома. Мероприятие может состояться 5 ноября.

В заявлении не уточняется, представители какого уровня примут участие во встрече.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о встрече Мелании Трамп с представителями России и Украины в Белом доме.

"Я не знаю об этом ничего. Мне об этом ничего неизвестно", – прокомментировал Песков.

Ранее Трамп сделал публичное заявление о новом президентском сроке.