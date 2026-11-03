Мелания Трамп проведет встречу представителей России и Украины
Фото: Х/FirstLadyOffice
Первяа леди США Мелания Трамп собирается провести встречу представителей России и Украины в Белом доме в целях урегулирования конфликта, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az, об этом говорится в распространенном заявлении на официальном сайте Белого дома. Мероприятие может состояться 5 ноября.
В заявлении не уточняется, представители какого уровня примут участие во встрече.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о встрече Мелании Трамп с представителями России и Украины в Белом доме.
"Я не знаю об этом ничего. Мне об этом ничего неизвестно", – прокомментировал Песков.
Ранее Трамп сделал публичное заявление о новом президентском сроке.
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