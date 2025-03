В Китае человеку на десять дней пересадили печень свиньи

Операция была проведена учеными из Четвертого военного медицинского университета в марте 2024 года. Отчет по трансплантации стал доступен только сейчас.

Тогда печень взяли у свиньи миниатюрной породы, доктора отредактировали шесть генов для большей совместимости с человеческим организмом.

В публикации издания РБК Life идет уточнение, что трансплантацию провели человеку, чей мозг был мертв.

Doctors in China transplanted a genetically modified miniature pig liver into a brain-dead patient alongside their own, marking a medical first.



Researchers hope this bridge organ could support patients with liver failure while they await a human donor.



