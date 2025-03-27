В Китае человеку на десять дней пересадили печень свиньи

Китайские врачи впервые пересадили печень свиньи человеку, чей мозг уже был мертв. Эксперимент продлился 10 дней, сообщает Zakon.kz.

Операция была проведена учеными из Четвертого военного медицинского университета в марте 2024 года. Отчет по трансплантации стал доступен только сейчас.

Тогда печень взяли у свиньи миниатюрной породы, доктора отредактировали шесть генов для большей совместимости с человеческим организмом.

В публикации издания РБК Life идет уточнение, что трансплантацию провели человеку, чей мозг был мертв.

Doctors in China transplanted a genetically modified miniature pig liver into a brain-dead patient alongside their own, marking a medical first.



Researchers hope this bridge organ could support patients with liver failure while they await a human donor.



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Исследователи подчеркивают, что печень нормально функционировала, признаков отторжения или увеличения воспаления не было.

Эксперимент продлился десять дней и был завершен по просьбе родственников пациента.

По данным ТАСС, в КНР насчитывается около 400 млн человек с заболеваниями печени. Исследования врачей могут смягчить нехватку донорских органов и помочь тем пациентам, для которых трансплантация является единственным способом победить болезнь.

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