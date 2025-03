Активисты, залившие супом картину Ван Гога, решили успокоиться

27 марта в своих соцсетях организация заявила, что правительство их услышало и поэтому они меняют стратегию. Теперь активисты сосредоточатся на защите политических заключенных экодвижения и осуждении законов Британии о протестах.

🚨 BREAKING: WE'RE HANGING UP THE HI VIS



🦺 3 years ago we appeared in a blaze of orange. At the end of April, we'll be hanging up the hi vis.



🛢️ Our original demand of no new oil and gas is now government policy. We've kept over 4.4 billion barrels of oil in the ground.



🔥 A… pic.twitter.com/DEXI2Q1WEf