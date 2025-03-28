Активисты, залившие супом картину Ван Гога, решили успокоиться

Британское движение в защиту экологии Just Stop Oil обещает больше не хулиганить, сообщает Zakon.kz.

27 марта в своих соцсетях организация заявила, что правительство их услышало и поэтому они меняют стратегию. Теперь активисты сосредоточатся на защите политических заключенных экодвижения и осуждении законов Британии о протестах.

🚨 BREAKING: WE'RE HANGING UP THE HI VIS



🦺 3 years ago we appeared in a blaze of orange. At the end of April, we'll be hanging up the hi vis.



🛢️ Our original demand of no new oil and gas is now government policy. We've kept over 4.4 billion barrels of oil in the ground.



🔥 A… pic.twitter.com/DEXI2Q1WEf — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) March 27, 2025

Правда, напоследок активисты проведут некую акцию у здания парламента. Предварительно она запланирована на 26 апреля.

Активисты прославились тем, что осквернили могилу Дарвина, залили картину Ван Гога супом, испачкали кукурузным крахмалом Стоунхендж.

Фото: Facebook/JustStop_Oil

Помимо этого, они блокировали движение в Лондоне своими медленными шествиями.

Фото: Facebook/JustStopOil

"Мы по-прежнему рассчитываем на небольшие пожертвования от общественности, чтобы это стало возможным", – добавили активисты.

На днях иранскую активистку приговорили к 178 ударам плетью и 18 месяцам тюрьмы за отсутствие хиджаба.