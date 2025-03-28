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Мир

Активисты, залившие супом картину Ван Гога, решили успокоиться

Британское движение в защиту экологии Just Stop Oil обещает больше не хулиганить , фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 08:45 Фото: Facebook/JustStopOil
Британское движение в защиту экологии Just Stop Oil обещает больше не хулиганить, сообщает Zakon.kz.

27 марта в своих соцсетях организация заявила, что правительство их услышало и поэтому они меняют стратегию. Теперь активисты сосредоточатся на защите политических заключенных экодвижения и осуждении законов Британии о протестах.

Правда, напоследок активисты проведут некую акцию у здания парламента. Предварительно она запланирована на 26 апреля.

Активисты прославились тем, что осквернили могилу Дарвина, залили картину Ван Гога супом, испачкали кукурузным крахмалом Стоунхендж.

Фото: Facebook/JustStop_Oil

Помимо этого, они блокировали движение в Лондоне своими медленными шествиями.

Фото: Facebook/JustStopOil

"Мы по-прежнему рассчитываем на небольшие пожертвования от общественности, чтобы это стало возможным", – добавили активисты.

На днях иранскую активистку приговорили к 178 ударам плетью и 18 месяцам тюрьмы за отсутствие хиджаба.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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