Технологии

Британец пересек море в ванне за девять часов

Британский блогер пересек море в ванне, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 07:40 Фото: Instagram/max.fosh
Британский YouTube-блогер Макс Фош переплыл около 45 км по морю в ванне, переделанной в лодку, сообщает Zakon.kz.

Фош стартовал утром из залива Сэннен-Коув и к 16:00 по местному времени прибыл в административный центр архипелага Хью-Таун. На берегу его встретили десятки жителей, передает France TV Londers на своей странице в Х.

Во время заплыва рядом шла спасательная лодка. Сам блогер отметил, что хотел исключить любые риски для окружающих.

"Около девяти часов в ванне оказались испытанием, особенно для спины", – признался он.

Финиш блогер отпраздновал в местном пабе и угостил посетителей. Ванну под названием Billy the Bathtub Boatвозвращать на материк он не стал. Ее получил 10-летний житель островов, а сам Фош отметил, что судно может превратиться в необычную достопримечательность. Блогер пообещал, что ролик о путешествии выйдет на его канале через шесть недель.

Ранее американский художник и миколог Сэм Шумейкер преодолел около 40 км по открытому океану на каяке, полностью выращенном из грибов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
