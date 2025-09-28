Британец пересек море в ванне за девять часов

Британский YouTube-блогер Макс Фош переплыл около 45 км по морю в ванне, переделанной в лодку, сообщает Zakon.kz.

Фош стартовал утром из залива Сэннен-Коув и к 16:00 по местному времени прибыл в административный центр архипелага Хью-Таун. На берегу его встретили десятки жителей, передает France TV Londers на своей странице в Х.

🛁-Le youtubeur Max Fosh a accompli un voyage insolite en baignoire entre Sennen Cove (Cornouailles) et Hugh Town, sur les îles Scilly. Parti à 7h30 avec une équipe d’assistance, il est arrivé vers 16h00, accueilli par des curieux. pic.twitter.com/0VzoVG5ZK3 — France TV Londres (@FranceTVLondres) September 26, 2025

Во время заплыва рядом шла спасательная лодка. Сам блогер отметил, что хотел исключить любые риски для окружающих.

"Около девяти часов в ванне оказались испытанием, особенно для спины", – признался он.

Финиш блогер отпраздновал в местном пабе и угостил посетителей. Ванну под названием Billy the Bathtub Boatвозвращать на материк он не стал. Ее получил 10-летний житель островов, а сам Фош отметил, что судно может превратиться в необычную достопримечательность. Блогер пообещал, что ролик о путешествии выйдет на его канале через шесть недель.

