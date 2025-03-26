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Мир

В Иране активистку приговорили к 178 ударам плетью и 18 месяцам тюрьмы за отсутствие хиджаба

В Иране активистку осудили за отсутствие хиджаба, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 08:48 Фото: pixabay
В Иране активистку Хамиде Зарей приговорили к 178 ударам плетью и 18 месяцам тюремного заключения за отказ носить обязательный хиджаб, сообщает Zakon.kz.

Это уже не первый случай преследования 29-летней магистрантки Тегеранского университета, которая является участницей женского движения "Гилак" и бывшей политзаключенной, пишет Daily Mail.



В этот раз приговор включает:

  • девять месяцев лишения свободы и 74 удара плетью за "нарушение общественного порядка";
  • девять месяцев лишения свободы за "сопротивление работникам правоохранительных органов";
  • 74 удара плетью за "оскорбление офицера при исполнении служебных обязанностей";
  • 30 ударов плетью за "причинение незаметных телесных повреждений".

По последнему опубликованному докладу ООН, Иран использует беспилотные летательные аппараты, системы распознавания лиц и другие приложения для обеспечения соблюдения законов об обязательном ношении хиджаба женщинами.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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