В Иране активистку приговорили к 178 ударам плетью и 18 месяцам тюрьмы за отсутствие хиджаба

В Иране активистку Хамиде Зарей приговорили к 178 ударам плетью и 18 месяцам тюремного заключения за отказ носить обязательный хиджаб, сообщает Zakon.kz.

Это уже не первый случай преследования 29-летней магистрантки Тегеранского университета, которая является участницей женского движения "Гилак" и бывшей политзаключенной, пишет Daily Mail.









В этот раз приговор включает:

девять месяцев лишения свободы и 74 удара плетью за "нарушение общественного порядка";

девять месяцев лишения свободы за "сопротивление работникам правоохранительных органов";

74 удара плетью за "оскорбление офицера при исполнении служебных обязанностей";

30 ударов плетью за "причинение незаметных телесных повреждений".

Iranian activist is sentenced to 178 lashes and 18 months in prison after she was arrested for not wearing a hijab https://t.co/LATP1Envnd — Daily Mail Online (@MailOnline) March 24, 2025

По последнему опубликованному докладу ООН, Иран использует беспилотные летательные аппараты, системы распознавания лиц и другие приложения для обеспечения соблюдения законов об обязательном ношении хиджаба женщинами.