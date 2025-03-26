В Иране активистку приговорили к 178 ударам плетью и 18 месяцам тюрьмы за отсутствие хиджаба
Фото: pixabay
В Иране активистку Хамиде Зарей приговорили к 178 ударам плетью и 18 месяцам тюремного заключения за отказ носить обязательный хиджаб, сообщает Zakon.kz.
Это уже не первый случай преследования 29-летней магистрантки Тегеранского университета, которая является участницей женского движения "Гилак" и бывшей политзаключенной, пишет Daily Mail.
В этот раз приговор включает:
- девять месяцев лишения свободы и 74 удара плетью за "нарушение общественного порядка";
- девять месяцев лишения свободы за "сопротивление работникам правоохранительных органов";
- 74 удара плетью за "оскорбление офицера при исполнении служебных обязанностей";
- 30 ударов плетью за "причинение незаметных телесных повреждений".
Iranian activist is sentenced to 178 lashes and 18 months in prison after she was arrested for not wearing a hijab https://t.co/LATP1Envnd— Daily Mail Online (@MailOnline) March 24, 2025
По последнему опубликованному докладу ООН, Иран использует беспилотные летательные аппараты, системы распознавания лиц и другие приложения для обеспечения соблюдения законов об обязательном ношении хиджаба женщинами.
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