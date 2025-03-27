Член королевской семьи Гарри со скандалом покинул свой благотворительный фонд

Герцог Сассекский Гарри со скандалом покинул собственный благотворительный фонд Sentebale, сообщает Zakon.kz.

Фонд Sentebale ("Не забывай меня") был создан принцем в 2006 году для поддержки жителей Лесото и Ботсваны, страдающих от бедности, ВИЧ и СПИДа. В фонде, который он посвятил своей покойной маме Диане, Гарри выступал как соучредитель и покровитель. Теперь же Гарри заявил о разногласиях с председательницей совета директоров Софи Чандаука и обвинил ее в том, что она не хочет уходить с должности, хотя на этом настаивает совет попечителей, пишет ABC News.

Поводом для разногласий стало ее решение сосредоточить основные ресурсы организации на помощи африканским странам.

Сама Софи утверждает, что таким образом попечители Sentebale пытаются отомстить ей за попытку поднять вопрос о неэффективном управлении и инициировать реорганизацию. И еще она обвинила Гарри, что он использует благотворительную деятельность только для поддержания имиджа в то время как есть люди, для которых подобные проекты – это дело всей жизни.

Днями ранее за супругу герцога заступился лично глава Netflix. Он пояснил, почему компания сотрудничает с Сассекскими.