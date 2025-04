Принц Гарри тайно посетил Украину

Он в сопровождении четырех ветеранов побывал во львовской клинике Superhumans Center, где проходят реабилитацию украинские защитники. Информацию об этом разместил The Telegrapf на своей странице в Х.

👑 Prince Harry visited victims of the war in Ukraine as he made an unannounced visit to the war-torn country pic.twitter.com/5DobJ3U24V