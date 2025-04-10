Принц Гарри тайно посетил Украину

10 апреля младший сын короля Великобритании Карла III герцог Сассекский Гарри приехал в украинский Львов с необъявленным визитом, сообщает Zakon.kz.

Он в сопровождении четырех ветеранов побывал во львовской клинике Superhumans Center, где проходят реабилитацию украинские защитники. Информацию об этом разместил The Telegrapf на своей странице в Х.

👑 Prince Harry visited victims of the war in Ukraine as he made an unannounced visit to the war-torn country pic.twitter.com/5DobJ3U24V — The Telegraph (@Telegraph) April 10, 2025

Во время посещения клиники представитель британской королевской семьи пообщался с ранеными украинскими ветеранами. Также он встретился с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.

О визите принца Гарри во Львов также рассказал в Facebook украинский бизнесмен и основатель Superhumans Cente Андрей Ставницер. Он отметил, что во время визита принц Гарри, который является основателем The Invictus Games Foundation для раненых ветеранов и военнослужащих, встретился с украинскими участниками этих соревнований.

О посещении Украины члена британской королевской семьи было объявлено лишь после того, как он покинул украинскую территорию.

Днями ранее администрация президента США Дональда Трампа по ошибке разослала гражданам Украины, приехавшим в страну после начала конфликта, письма с требованием немедленно покинуть Соединенные Штаты.