В Японии из-за землетрясений может проснуться вулкан на острове Кюсю

Японское метеорологическое агентство (JMA) повысило уровень опасности извержения стратовулкана Симмоэ, расположенного на острове Кюсю, сообщает Zakon.kz.

Уровень опасности вырос с двух до трех по школе из пяти вероятностей. Соответствующее предупреждение опубликовали на сайте JMA 30 марта.

Согласно данным синоптиков, крупные выбросы вследствие извержения могут разлетаться на расстоянии до четырех километров от кратера вулкана, в связи с чем японцев призвали соблюдать особую осторожность в этой местности.

По информации агентства, увеличение числа вулканических землетрясений, эпицентр которых расположен непосредственно под кратером Симмоэ, наблюдается с 28 марта 2025 года, а в ночь на воскресенье, 30 марта, было зафиксировано движение пород.

В последний раз извержение Симмоэ, высота которого составляет 1420 м, произошло в 2018 году. Вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту 2,6 тыс. метров, а раскаленные камни из кратера разлетались более чем на километр. Тогда в регионе также действовал третий уровень опасности, что предполагает запрет на восхождение и приближение к горе.

Ранее сообщалось, что 26 марта 2025 года на Гавайях началось новое извержение самого активного вулкана Килауэа.