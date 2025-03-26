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Мир

На Гавайях началось новое извержение самого активного вулкана Килауэа

вулкан, Килауэа, извержение, Гавайи, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 22:37 Фото: pixabay
С декабря 2024 года вулкан Килауэа извергал лаву в общей сложности 15 раз. Специалисты отмечают, что после извержений в северном жерле кратера с интервалами от 5 до 10 минут активизировался и южный жерл, сообщает Zakon.kz.

На данный момент вулкан достиг пятнадцатой фазы извержения. Самое короткое из этих извержений длилось 13 часов, самое продолжительное – 8 дней, сообщили в Геологической службе США (USGS),

"Потоки лавы из двух жерл покрывают около 5 процентов дна кратера, при этом высота лавовых столбов достигает от 50 до 100 метров", – говорится в сообщении Геологической службы.

Ранее, в феврале этого года, уже сообщалось, что на Большом острове Гавайев вулкан Килауэа снова начал выбрасывать лаву в воздух. Толпы людей стекались к месту природного явления, чтобы посмотреть на это зрелище.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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