На Гавайях началось новое извержение самого активного вулкана Килауэа

Фото: pixabay

С декабря 2024 года вулкан Килауэа извергал лаву в общей сложности 15 раз. Специалисты отмечают, что после извержений в северном жерле кратера с интервалами от 5 до 10 минут активизировался и южный жерл, сообщает Zakon.kz.

На данный момент вулкан достиг пятнадцатой фазы извержения. Самое короткое из этих извержений длилось 13 часов, самое продолжительное – 8 дней, сообщили в Геологической службе США (USGS), "Потоки лавы из двух жерл покрывают около 5 процентов дна кратера, при этом высота лавовых столбов достигает от 50 до 100 метров", – говорится в сообщении Геологической службы. Ранее, в феврале этого года, уже сообщалось, что на Большом острове Гавайев вулкан Килауэа снова начал выбрасывать лаву в воздух. Толпы людей стекались к месту природного явления, чтобы посмотреть на это зрелище.

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