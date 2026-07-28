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Мир

В Японии на острове Кюсю произошло мощное землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 12:48 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Во вторник, 28 июля 2026 года, на острове Кюсю в Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Zakon.kz.

По информации сейсмологической службы, эпицентр находился в 22 км к юго-востоку от города Кумамото с населением около 680 тыс. человек, а также в 15 км к востоко-юго-востоку от города Уто, где проживает около 39,2 тыс. человек.

После землетрясения метеорологическое агентство Японии выпустило предупреждение о цунами высотой 1 м для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.

Кроме того, в публикации японского телеканала NHK отмечено, что в префектуре Кумамото сейсмическая интенсивность составила 7 баллов, а в Амакусе и Ашиките – меньше 6.

Япония – одна из самых сейсмоопасных стран мира. Землетрясения там происходят практически ежедневно. Страна расположена на стыке сразу четырех литосферных плит: Тихоокеанской, Филиппинской, Евразийской и Североамериканской. Именно поэтому здесь высокая сейсмическая активность.

11 марта 2011 года в Японии произошло одно из самых разрушительных землетрясений XXI века магнитудой 9,0. Оно вызвало мощное цунами и аварию на атомной электростанции "Фукусима-1".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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