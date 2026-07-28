В Японии на острове Кюсю произошло мощное землетрясение
По информации сейсмологической службы, эпицентр находился в 22 км к юго-востоку от города Кумамото с населением около 680 тыс. человек, а также в 15 км к востоко-юго-востоку от города Уто, где проживает около 39,2 тыс. человек.
После землетрясения метеорологическое агентство Японии выпустило предупреждение о цунами высотой 1 м для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.
A powerful magnitude 7.1 earthquake struck the Kumamoto region of Kyushu, Japan, at approximately 4:27 PM local time. The epicenter was located at a shallow depth of 10 kilometers, registering a maximum seismic intensity of 7—the highest level on Japan's… https://t.co/n538hyytK2 pic.twitter.com/W5BrQVs1CM— Japan Daily (@Japandailydotjp) July 28, 2026
Кроме того, в публикации японского телеканала NHK отмечено, что в префектуре Кумамото сейсмическая интенсивность составила 7 баллов, а в Амакусе и Ашиките – меньше 6.
WATCH: 7.1 magnitude earthquake hits Japan.pic.twitter.com/OSjIn242V1— Open Source Intel (@Osint613) July 28, 2026
Япония – одна из самых сейсмоопасных стран мира. Землетрясения там происходят практически ежедневно. Страна расположена на стыке сразу четырех литосферных плит: Тихоокеанской, Филиппинской, Евразийской и Североамериканской. Именно поэтому здесь высокая сейсмическая активность.
11 марта 2011 года в Японии произошло одно из самых разрушительных землетрясений XXI века магнитудой 9,0. Оно вызвало мощное цунами и аварию на атомной электростанции "Фукусима-1".