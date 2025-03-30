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Мир

Губернатора самого "толстого" штата Америки хотят посадить на диету

похудение, спорт, правильное питание, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 14:38 Фото: pixabay
Губернатора Западной Вирджинии Патрика Морриси призвали похудеть хотя бы на 13 килограммов и проводить ежедневные взвешивания, сообщает Zakon.kz.

Об этом во время визита в штат, заявил министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший. Он отметил, что губернатору нужно назначить очень строгий режим, пишет The New York Post.

"Когда я его увидел в первый раз, я сказал: "Ты выглядишь так, будто съел губернатора Морриси", – пошутил министр.

Кеннеди предложил губернатору организовывать ежемесячные публичные взвешивания, а после совместного мероприятия сообщил, что в следующий раз приедет в штат только тогда, когда Морриси сбросит вес.

Надо сказать, что усилия главы Минздрава не прошли даром. Теперь Морриси призывает всех жителей штата отказаться от газировки и отчитывается о том, сколько шагов он прошел за день.

По данным издания, уровень ожирения в Западной Вирджинии действительно выше, чем в любом другом штате.

Ранее эндокринолог назвал замедляющие похудение продукты. По мнению специалиста, прежде всего нужно отказаться от сдобной выпечки и кондитерских изделий. Кроме этого, рекомендуется ограничить себя в употреблении макарон.

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Андрей Дюсупов
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