Губернатора самого "толстого" штата Америки хотят посадить на диету

Об этом во время визита в штат, заявил министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший. Он отметил, что губернатору нужно назначить очень строгий режим, пишет The New York Post.

Кеннеди предложил губернатору организовывать ежемесячные публичные взвешивания, а после совместного мероприятия сообщил, что в следующий раз приедет в штат только тогда, когда Морриси сбросит вес.

Надо сказать, что усилия главы Минздрава не прошли даром. Теперь Морриси призывает всех жителей штата отказаться от газировки и отчитывается о том, сколько шагов он прошел за день.

A few minutes ago, I completed my second installment of the Mountaineer Mile. Over 10,000 steps so far today! Let’s make West Virginia Healthy Again!



pic.twitter.com/rTcLS6tgC1