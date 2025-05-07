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Мир

Как жительница Индии похудела на 60 кг без жестких диет после поездки на Бали

весы, лишний вес , фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 19:05 Фото: freepik
Симран Пуния из Индии, весившая 130 килограммов, смогла похудеть на 60 благодаря полному отказу от сахара и регулярной физической активности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Times of India, с детства Симран сталкивалась с лишним весом и кожным заболеванием, из-за чего подвергалась насмешкам со стороны сверстников. Под давлением стресса в подростковом возрасте она начала курить и почти перестала выходить из дома.

Поворотным моментом стала поездка на Бали в 2020 году. Там Симран осознала, насколько сильно лишний вес ограничивает ее подвижность – она с трудом поднималась даже по низкой лестнице. Вернувшись домой, она отказалась от сахара, бросила курить и начала каждый день выходить на прогулки вместе с дедушкой, которому требовалась помощь.

Сначала она могла пройти не больше 700 метров, но постепенно ее выносливость улучшалась, и вес начал снижаться. Позже Симран добавила к прогулкам кардио-тренировки и завела страницу в соцсетях, где рассказывала о своих достижениях. По ее словам, поддержка подписчиков сыграла важную роль в ее мотивации.

Пуния признается, что путь к здоровью был нелегким, особенно на начальном этапе. Некоторые упражнения давались ей с трудом, но она приняла решение двигаться вперед постепенно, без экстремальных диет и вредных для здоровья методов. Такой подход позволил ей не только сбросить вес, но и изменить образ жизни.

Ранее ученые из Южной Кореи провели исследование среди женщин с избыточным весом и выяснили, что вечерние прогулки в течение 50 минут помогают худеть без строгих ограничений в питании и избавляться от брюшного жира.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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