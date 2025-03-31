Пожирающая мозг амеба убила ребенка, посетившего аквапарк

Год и 4 месяца было мальчику из Арканзаса (штат в США), скоропостижно скончавшемуся после посещения аквапарка. Его убила инфекция, вызванной пожирающей мозг амебой, сообщает Zakon.kz.

Ребенок посетил водную игровую площадку с фонтанами. Вскоре после возвращения домой у него начались лихорадка, рвота, которые длились несколько дней.

В больнице после пункции врачи установили, что бактерии Naegleria fowleri вызвали у ребенка менингит – воспаление защитных оболочек, окружающих головной и спинной мозг, пишет Daily Mail. Мальчик скончался через девять дней после заражения.

Проверка водной площадки, где произошло заражение, выявила, что там был ненадлежащий уровень pH в воде, а устройство для добавления хлора в воду не работало около месяца, что могло бы предотвратить загрязнение.

Naegleria fowleri обычно называют амебой, поедающей мозг, потому что она вызывает инфекцию мозга, которая в большинстве случаев заканчивается летальным исходом. Согласно статистике, в США с 1962 по 2023 год этой болезнью были инфицированы 164 человека, из которых выжили только четверо.

По словам доктора эксперта по паразитарным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Диего Анджана Дебната, Naegleria fowleri – это амеба, которая "буквально поедает мозговую ткань".

Он процветает в теплом климате в пресной воде, включая горячие источники и озера. Неправильная очистка воды в бассейнах, частных прудах и даже водопроводной воде также может привести к смертельному заражению амебами. Она перемещается через нос, откуда попадает напрямую в мозг. После того, как обонятельный нерв в носу человека подвергается воздействию, симптомы обычно проявляются в течение одного-девяти дней. Инфицированные обычно умирают в течение пяти дней после появления первых симптомов. Симптомы на ранней стадии напоминают симптомы гриппа. Симптомы усугубления инфекции включают серьезные неврологические проблемы, такие как судороги, галлюцинации, спутанность сознания и кома.

Ранее исследователи поделились неприятным открытием: каждый восьмой летальный случай среди детей, умерших от гриппа в США, был связан с осложнениями, поражающими мозг.