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Наука и технологии

Ученые выявили связь гриппа с повреждениями мозга у детей

ребенок, грипп, вирус, мозг, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 01:50 Фото: pixabay
Американские исследователи зафиксировали тревожную тенденцию: каждый восьмой летальный случай среди детей, умерших от гриппа в США, был связан с осложнениями, поражающими мозг.

Об этом сообщает портал Live Science со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Согласно отчету CDC, в эпидемический сезон 2024–2025 годов в США от гриппа скончались более 19 тысяч человек, включая 68 детей. В девяти случаях (13%) у пациентов были диагностированы серьезные осложнения, такие как гриппоассоциированная энцефалопатия и энцефалит. Эти заболевания могут приводить к дисфункции мозга, отеку, судорогам, галлюцинациям и изменениям поведения.

Несмотря на относительно низкий уровень смертности от гриппа (1,8 на 100 тысяч случаев), вирус остается одной из самых опасных инфекций в мире из-за широкого распространения. По данным исследования 2021 года, поражение нервной системы является одной из основных причин гибели детей от гриппа.

Эксперты рекомендуют родителям и медицинским работникам уделять особое внимание состоянию здоровья детей и своевременно проводить вакцинацию, чтобы снизить риск развития тяжелых осложнений.

Ранее российский врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о том, что неправильное лечение гриппа грозит серьезными осложнениями. Специалист перечислил пять основных ошибок при лечении этого заболевания. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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