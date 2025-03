Крысы атаковали город в Англии из-за забастовки мусорщиков

Как передает журналист Джонатан Суэйн, забастовка мусорщиков превратила улицы Бирмингема в свалки. Мешки с отходами перекрывают дороги, а крысы заполоняют город, проникая в машины и отпугивая домашних животных. При этом крысы уже достигли размеров кошки.

Причина протестов – решение городского совета упразднить должность сотрудника по переработке и сбору отходов, отвечающего за безопасность работы мусоровозов. Это приведет к сокращению 50 рабочих мест с потерей восьми тыс. фунтов в год, а еще 20 сотрудников переведут на менее оплачиваемые должности с урезанием зарплаты на две тыс. фунтов. Власти заявляют, что неоднократно пытались найти компромисс.

Со слов горожан, крысы уже чувствуют себя коренными британцами. Им осталось начать требовать бесплатное жилье и пособия.

Birmingham residents have urged all sides to come to the table to discuss the bin strikes in the city which have entered their twelfth week – as reports of rat infestations grow.



The strike by refuse workers is in response to pay and restructuring plans. @swainitv reports. pic.twitter.com/55Z8zF8sFW