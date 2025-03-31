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Мир

Крысы атаковали город в Англии из-за забастовки мусорщиков

Бирмингем заполонили крысы, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 03:00 Фото: pixabay
Трехнедельная забастовка мусорщиков вынуждает жителей Бирмингема уживаться с крысами, сообщает Zakon.kz.

Как передает журналист Джонатан Суэйн, забастовка мусорщиков превратила улицы Бирмингема в свалки. Мешки с отходами перекрывают дороги, а крысы заполоняют город, проникая в машины и отпугивая домашних животных. При этом крысы уже достигли размеров кошки.

Причина протестов – решение городского совета упразднить должность сотрудника по переработке и сбору отходов, отвечающего за безопасность работы мусоровозов. Это приведет к сокращению 50 рабочих мест с потерей восьми тыс. фунтов в год, а еще 20 сотрудников переведут на менее оплачиваемые должности с урезанием зарплаты на две тыс. фунтов. Власти заявляют, что неоднократно пытались найти компромисс.

"Мы предложили справедливые условия, при которых никто не потеряет в зарплате", – отметил представитель городского совета.

Со слов горожан, крысы уже чувствуют себя коренными британцами. Им осталось начать требовать бесплатное жилье и пособия.

На 26 апреля экологические активисты назначили некую акцию у здания парламента Великобритании.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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