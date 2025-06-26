Крысы атаковали самую крупную военную базу Великобритании

Самая большая военная база Великобритании наводнена крысами, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, это наблюдается из-за переполненных мусорных баков и свалок.

"Каждое утро мы вынуждены ходить мимо опарышей, крыс и гор мусора. Это просто ужасно", – пожаловался изданию один из офицеров, живущих в гарнизоне Каттерик в Северном Йоркшире.

Фото: dailymail.co.uk

Полковник Филип Ингрэм, ранее служивший в разведке, назвал ситуацию на базе "провалом" командования и местного совета. В Каттерике живут 13 тыс. человек и дислоцируются в том числе подразделения Королевской военной полиции.

"Мы срочно работаем с советом Северного Йоркшира , который отвечает за вывоз мусора с базы, чтобы обеспечить вывоз мусора и создать высококачественные условия для жизни и работы нашего персонала", – ответили изданию в Министерстве обороны.

Фото: dailymail.co.uk

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