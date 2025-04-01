В Греции бушуют потопы: 1 апреля не работают детские сады и школы

На греческих островах Киклады продолжается сильный шторм, сопровождающийся проливными дождями. Непогода остановит работу детских садов, начальных и средних школ 1 апреля, сообщает Zakon.kz.

Особенно тяжелая ситуация сложилась на острове Парос, где улицы оказались затоплены, а мощные потоки воды уносили припаркованные автомобили и камни. О непростой ситуации оповестил мэр Пароса Костас Бизас на сайте муниципалитета 31 марта.

"За два часа на остров обрушились сильные осадки, что привело к наводнению и разрушениям. 1 апреля будут закрыты детские сады, начальные и средние школы", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что местные власти настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости, предупреждая о возможном усилении наводнения в ближайшие дни.

Breaking 🚨: Severe flooding hits Greece, leaving streets submerged and homes evacuated.



Authorities report heavy rainfall overwhelming drainage systems.



Rescue operations are underway as residents are urged to stay safe. pic.twitter.com/3hikG5STXM — WorldsQuant (@WorldsQuant) March 31, 2025

В английском Бирмингеме другая проблема. Там из-за забастовки мусорщиков город превратился в свалку.