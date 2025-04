В Греции бушуют потопы: 1 апреля не работают детские сады и школы

Особенно тяжелая ситуация сложилась на острове Парос, где улицы оказались затоплены, а мощные потоки воды уносили припаркованные автомобили и камни. О непростой ситуации оповестил мэр Пароса Костас Бизас на сайте муниципалитета 31 марта.

Подчеркивается, что местные власти настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости, предупреждая о возможном усилении наводнения в ближайшие дни.

Breaking 🚨: Severe flooding hits Greece, leaving streets submerged and homes evacuated.



Authorities report heavy rainfall overwhelming drainage systems.



Rescue operations are underway as residents are urged to stay safe. pic.twitter.com/3hikG5STXM