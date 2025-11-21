#АЭС в Казахстане
Общество

После еды с волосами и тараканами в Алматы на время закрыли детский сад

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 08:20 Фото: Zakon.kz
На днях в Алматы после шокирующего видео с тараканами в еде детский сад временно приостановил свою работу, сообщает Zakon.kz.

После скандала, который начался две недели назад, санврачи начали проверку. По результатам экспертизы они объявили о дезинсекции, передает "КТК".

Детский сад вновь распахнет свои двери, как только на кухне наведут порядок.

"В настоящее время в дошкольной организации проводятся комплексные мероприятия по дезинсекции и приведению условий в соответствие санитарным требованиям. Для обеспечения непрерывности дошкольного образования воспитанники временно распределены в другие детские сады города. Возобновление работы детского сада планируется после выполнения всех предписанных санитарных норм и получения разрешения контролирующих органов", – рассказали в пресс-службе Управления образования города Алматы.

Также в Алматы пожаловались на столовую в частной школе. Родители учеников уверяют, что их детей травят испорченными блюдами.

Алия Абди
