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Популярные туристические острова в Греции накрыло мощное наводнение

наводнение, Греция, потом, острова, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 14:30 Фото: pexels
На Грецию обрушился небывалый шторм. В результате на популярнейших островах Парос, Сирос и Миконос наблюдаются сильные наводнения, сообщает Zakon.kz.

31 марта 2025 года сильные дожди накрыли Парикию и Науссу. На Миконосе наводнение было менее интенсивным. В результате улицы оказались затоплены, а мощные потоки воды уносили припаркованные автомобили и камни.

По данным издания AP, школы и детские сады на островах остаются закрытыми.

Местным жителям по-прежнему рассылают оповещения с указанием не покидать дома.

Также отмечено, что муниципальные службы и частные компании до сих пор работают над расчисткой дорог.

К счастью, о пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Малайзии, недалеко от столицы страны Куала-Лумпура, произошел мощнейший взрыв на газопроводе. По последним данным, пострадали 25 человек. По словам очевидцев, огненный столб поднялся в высоту примерно на 500 метров.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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