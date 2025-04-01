Популярные туристические острова в Греции накрыло мощное наводнение
31 марта 2025 года сильные дожди накрыли Парикию и Науссу. На Миконосе наводнение было менее интенсивным. В результате улицы оказались затоплены, а мощные потоки воды уносили припаркованные автомобили и камни.
Severe weather is affecting the Greek islands of Paros and Mykonos, turning roads into raging torrents.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 31, 2025
Vehicle movement has been prohibited on both islands due to dangerous conditions.
In Paros, flooding has swept away debris and vehicles, with rescue operations underway.… pic.twitter.com/ehyRfGVP4H
По данным издания AP, школы и детские сады на островах остаются закрытыми.
#BREAKING #GREECE #MYKONOS #GRECIA— LW World News 🌏 (@LoveWorld_Peopl) March 31, 2025
🔴 GREECE : ISLANDS IN THE CYCLADES, INCLUDING PAROS SYROS AND MYKONOS, HIT BY HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS ON MONDAY
A red alert warning is issued.
📹Scenes from MYKONOS#Ultimahora #Flooding #Inundación #Inondation #Πλημμύρα #Μύκονος pic.twitter.com/XtDOSSKchr
Местным жителям по-прежнему рассылают оповещения с указанием не покидать дома.
Heftiger Starkregen und Gewitter haben auf den Inseln Mykonos, Paros und Chios zu Überschwemmungen geführt – Straßen standen unter Wasser. 🚗💦— wetteronline.de (@WetterOnline) April 1, 2025
Im WetterRadar siehst du die heftigen Gewitter mit Starkregen!
👉 https://t.co/ogmnoxMTL0
📽: Forecast Weather Greece#Ägäis pic.twitter.com/nA5ppLWnIc
Также отмечено, что муниципальные службы и частные компании до сих пор работают над расчисткой дорог.
Grčka 31.03.2025.‼️— Vladimir Nikolić (@VladimirZemun) April 1, 2025
Jahte i automobili zajedno na ulicama ostrva Paros.
Mikonos (na kraju videa) je takođe pogođen poplavom i jakim gradom.
Da li je iko video na vestima?pic.twitter.com/uE4UUNxi1I
К счастью, о пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Малайзии, недалеко от столицы страны Куала-Лумпура, произошел мощнейший взрыв на газопроводе. По последним данным, пострадали 25 человек. По словам очевидцев, огненный столб поднялся в высоту примерно на 500 метров.