Популярные туристические острова в Греции накрыло мощное наводнение

31 марта 2025 года сильные дожди накрыли Парикию и Науссу. На Миконосе наводнение было менее интенсивным. В результате улицы оказались затоплены, а мощные потоки воды уносили припаркованные автомобили и камни.

Severe weather is affecting the Greek islands of Paros and Mykonos, turning roads into raging torrents.



Vehicle movement has been prohibited on both islands due to dangerous conditions.



In Paros, flooding has swept away debris and vehicles, with rescue operations underway.… pic.twitter.com/ehyRfGVP4H