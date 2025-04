Мощный взрыв на газопроводе в Малайзии: на кадрах огненный фонтан в 500 метров

Согласно данным иностранных средств массовой информации, взрыв случился на фоне пожара, вспыхнувшего внутри газопровода в районе.

По словам очевидцев, огненный столб поднялся в высоту примерно на 500 метров.

A massive fire has broken out at a petrol station in Putra Heights in Malaysia. No information on casualties

Власти отдали приказ об эвакуации из близлежащих жилых районов.

In Putra Heights Malaysia, many are injured from a GIANT gas pipeline explosion that spewed flames hundreds of yards into the air.



The story is still developing.

