#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
531.96
622.45
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
531.96
622.45
6.79
Мир

Гигантская белая акула движется к популярному туристическому острову

большая белая акула, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 13:04 Фото: Instagram/sharkloverworld
Прославившаяся своими размерами большая белая акула замечена на пути к популярному у туристов месту отдыха, сообщает Zakon.kz.

Речь о самом большом из когда-либо зарегистрированных в Атлантическом океане самце, которого назвали "Contender" ("Претендент"). Компания Ocearch, занимающаяся морскими исследованиями, зарегистрировала его сигнал у берегов США около острова Нантакет, штат Массачусетс. И теперь есть опасения, что огромное существо направляется в сторону курортного острова Мартас-Винъярд.

Этот остров, как пишет Lad bible, популярен не только у туристов, но и среди просто знаменитых людей. Якобы бывший президент Барак Обама и его жена Мишель тоже приезжают сюда каждое лето. Кроме того, Опра Уинфри регулярно отдыхает там. На острове видели и Дженнифер Энистон, Тейлор Свифт, Леонардо Ди Каприо, Стивена Спилберга.

Есть надежда, что "Претендент" мог все же сменить курс, так как с 18 июля он не появлялся на сайте отслеживания акул.

Впервые Contender заметили и отловили в начале 2025 года. Специалисты Ocearch прикрепили на его плавник спутниковую метку. Исследовательская группа тогда заявила, что эта метка может "предоставить ценные данные в режиме реального времени на протяжении примерно пяти лет" и помочь отслеживать его перемещения и понимать схемы его миграции.

Contender признан самым крупным самцом белой акулы, когда-либо пойманный, помеченный и в настоящее время изучаемый в популяции белых акул северо-западной Атлантики. Считается, что его возраст составляет чуть больше 30 лет. Продолжительность жизни большой белой акулы обычно составляет от 30 до 40 лет, но некоторые особи могут прожить и более 70 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Индии двое братьев женились на одной и той же девушке
Мир
08:41, Сегодня
В Индии двое братьев женились на одной и той же девушке
В США горный лев напал на четырехлетнего ребенка в парке
Мир
08:10, Сегодня
В США горный лев напал на четырехлетнего ребенка в парке
Жителей Ирана экстренно попросили сократить расход воды из-за кризиса
Мир
07:20, Сегодня
Жителей Ирана экстренно попросили сократить расход воды из-за кризиса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: