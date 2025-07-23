Гигантская белая акула движется к популярному туристическому острову

Прославившаяся своими размерами большая белая акула замечена на пути к популярному у туристов месту отдыха, сообщает Zakon.kz.

Речь о самом большом из когда-либо зарегистрированных в Атлантическом океане самце, которого назвали "Contender" ("Претендент"). Компания Ocearch, занимающаяся морскими исследованиями, зарегистрировала его сигнал у берегов США около острова Нантакет, штат Массачусетс. И теперь есть опасения, что огромное существо направляется в сторону курортного острова Мартас-Винъярд.

Этот остров, как пишет Lad bible, популярен не только у туристов, но и среди просто знаменитых людей. Якобы бывший президент Барак Обама и его жена Мишель тоже приезжают сюда каждое лето. Кроме того, Опра Уинфри регулярно отдыхает там. На острове видели и Дженнифер Энистон, Тейлор Свифт, Леонардо Ди Каприо, Стивена Спилберга.

Есть надежда, что "Претендент" мог все же сменить курс, так как с 18 июля он не появлялся на сайте отслеживания акул.

Впервые Contender заметили и отловили в начале 2025 года. Специалисты Ocearch прикрепили на его плавник спутниковую метку. Исследовательская группа тогда заявила, что эта метка может "предоставить ценные данные в режиме реального времени на протяжении примерно пяти лет" и помочь отслеживать его перемещения и понимать схемы его миграции.

Contender признан самым крупным самцом белой акулы, когда-либо пойманный, помеченный и в настоящее время изучаемый в популяции белых акул северо-западной Атлантики. Считается, что его возраст составляет чуть больше 30 лет. Продолжительность жизни большой белой акулы обычно составляет от 30 до 40 лет, но некоторые особи могут прожить и более 70 лет.