91 час под руинами: пожилая женщина чудом выжила после землетрясения в Мьянме

Спасатели в Нейпьидо эвакуировали пожилую женщину из-под завалов разрушенного здания спустя 91 час после землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, женщину спасли рано утром 1 апреля в столице страны Нейпьидо.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта, став самым мощным за последние 80 лет в Мьянме. В результате катастрофы число погибших уже превысило 2,7 тыс. человек, более 4,5 тыс. получили ранения, а 441 человек числятся пропавшими без вести. Премьер-министр Мин Аун Хлайн заявил, что итоговое число жертв может превысить 3 тыс.

Ранее причину разрушительного землетрясения в Мьянме и Таиланде назвали геофизики.