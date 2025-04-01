Необычная форма рухнувших от землетрясений зданий в Мьянме препятствует спасению людей

Обрушение нескольких зданий и домов, похожее на блин, стало проблемой для спасателей в пострадавшей от землетрясения Мьянме, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, чиновники заявили, что обрушение "блином" означает, что здания упали друг на друга.

Из-за этого спасателям приходится часами прорубать тяжелые плиты и поднимать груды обломков с помощью землеройных машин, чтобы найти людей, которые могут быть живы.

Согласно заявлению военного начальника Мьянмы, число погибших от первоначального землетрясения и серии последующих толчков возросло до 2719 человек.

Число раненых составляет 4521 человек, более 400 человек числятся пропавшими без вести. Поскольку прошло уже более 72 часов, шансы найти выживших уменьшаются с каждым часом.

Местные жители полагают, что под обломками рухнувших зданий остаются десятки людей. Иногда им чудом удается выжить. Так спасатели в Нейпьидо эвакуировали пожилую женщину из-под завалов разрушенного здания спустя 91 час после землетрясения.