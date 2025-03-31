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Наука и технологии

Причину разрушительного землетрясения в Мьянме и Таиланде назвали геофизики

Почему землетрясение в Мьянме и Таиланде было таким сильным, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 10:22 Фото: X/WeatherMonitors
Ученые порассуждали о том, почему на Мьянму и следом на Таиланд обрушилось столь мощное землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По словам почетного профессора геологии Мичиганского университета Бена ван дер Плюйма, Мьянма, расположенная к югу от Гималаев, является сейсмически активным регионом и известна своими сильными землетрясениями.

"Причина этого в том, что континент Индия находится на Индийской плите. А Индийская плита движется на север уже около 100 миллионов лет. Но около 40 миллионов лет назад Индия соединилась с Евразийской плитой и продолжила движение на север в Евразийскую плиту. За миллионы лет это столкновение помогло создать Гималаи", – сказал ван дер Плюйм в интервью Live Science.

Даже сегодня Индийская плита все еще движется на север, в Евразийскую плиту.

"Это движение именно то, что аккумулировало энергию, которая высвобождается при землетрясениях, подобных сегодняшним землетрясениям в Юго-Восточной Азии", – сказал ван дер Плюйм.

Он добавил, что последнее землетрясение магнитудой 7,7 было настолько сильным, что неудивительно, если бы земля сместилась на несколько метров по горизонтали.

"Это очень большое землетрясение. У нас их не так много", – сказал профессор.

А по словам профессора наук о Земле и планетах, специализирующегося на землетрясениях и структуре Земли в Йельском университете, Джеффри Парка, эти землетрясения, поскольку они были очень неглубокими, можно сравнить с землетрясениями магнитудой 7,8 и 7,5, которые произошли в Турции в 2023 году и привели к многочисленным жертвам и разрушениям.

"Мы должны ожидать такого же рода сообщений о разрушениях, а также человеческих жертвах от этого землетрясения, поскольку это неглубокое землетрясение, произошедшее в густонаселенном районе Бирмы", – сказал Парк.

По данным Геологической службы США (USGS), с 1900 года в регионе произошло шесть других крупных сдвиговых землетрясений магнитудой 7 и выше в радиусе около 250 км от последнего землетрясения.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Толчки также ощутили на территории Таиланда и Китая. Число погибших при землетрясении в Мьянме, по данным на 30 марта, достигло 1,7 тыс. человек, около 3,4 тысячи человек получили ранения, еще 300 – пропали без вести. В Бангкоке погибли не менее 18 человек. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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