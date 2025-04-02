Впечатляющее шоу дронов в Таджикистане: портреты трех президентов и символы мира
На сайте президента Узбекистана сказано, что данный документ, а также принимаемый Договор о точке стыка государственных границ трех стран будут служить обеспечению целям стабильности и устойчивого развития, повышению международного авторитета всего региона.
После официальной части состоялось шоу дронов. Тогда в небе появились портреты президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Кроме того, дроны изобразили карты трех стран и выстроились в форме птиц в цвета их государственных флагов.
Зрители наблюдали за происходящим с улиц города, обсуждая увиденное и отмечая, что такое представление стало одним из главных событий праздника.
Пользователи Сети позитивно отреагировали на красивое шоу:
- Пусть будет мир между нами, это же круто.
- История.
- Хорошо встретили, молодцы.
- Пусть будет мир во всем мире.
- Впервые вижу, чтобы такое делали, большой респект.
Ранее сообщалось, что 3-4 апреля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Узбекистан. В Самарканде президент Казахстана примет участие в заседании cаммита "Центральная Азия – Европейский союз", а также проведет ряд встреч.