Цифровой Наурыз в Жетісу: праздник с роботами, дронами и ИИ

В области Жетісу широко отметили Наурыз мейрамы. Праздничные мероприятия охватили все района и города региона. В Талдыкоргане развернули юрточный городок, посвященный Конституции и чествованию исторических личностей, юбилеи которых отмечаются в этом году, сообщает Zakon.kz.

Еще одной особенностью празднования стала установка юрты инноваций – цифровой технологической площадки, где жители и гости города смогли ознакомиться с современными цифровыми решениями и проектами, реализуемыми в области. Посетителей с праздником Наурыз поздравлял современный робот-гуманоид, способный взаимодействовать с людьми с помощью искусственного интеллекта в режиме реального времени. Еще одним цифровым сюрпризом стало исполнение роботом национального танца "Қара жорға" и демонстрация дрона, осуществившего доставку бауырсаков, сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В Талдыкоргане стилизованный юрточный городок развернулся на территории близ парка "Жастар". В праздничном мероприятии "Қош келдің, құтты Наурызым" принял участие аким области Бейбит Исабаев.

У каждой юрты создавались импровизированные сцены, наглядно демонстрирующие культуру и традиции казахского народа. Жители пели, танцевали, показали национальные наряды, соревновались в ловкости и красноречии, катались на алтыбакане, угощали Наурыз-коже и бауырсаками.

Интерес вызвали юрты "Образование и наука", "Инновация", "Культура", входящие в ауыл "Ата заң".

В юрте "Инновация" посетителей приветствовал и поздравлял с праздником Наурыз современный робот-гуманоид, который демонстрировал возможности распознавания речи и навигации в пространстве, устойчивую ходьбу, координацию движений и адаптацию к окружающей среде и в целом взаимодействовал с людьми за счёт технологий искусственного интеллекта. Также были представлены роботизированные решения, включая роботов-собак. Данные роботы способны выполнять патрулирование, инспекцию объектов и сопровождение, а также работать в условиях, где участие человека затруднено или небезопасно.

Визуальный контент, представленный на 3D LED-экране, наглядно показал, как современные цифровые технологии упрощают повседневную жизнь – от безопасности и транспорта до государственных услуг и коммуникаций.

Гостям площадки были представлены и возможности спутникового интернета "Starlink" с демонстрацией скорости и стабильности интернет-соединения в режиме реального времени. А в завершение презентационной программы состоялась демонстрация дрона, который осуществил доставку бауырсаков и других сладких угощений.

Рядом с цифровой юртой была организована интерактивная площадка робототехники символизирующая современный образ аула, где дети осваивают технологии с раннего возраста.

Юрта "Образования и наука" предложила посетителям получить познавательный и интерактивный опыт.В частности, посетителям были представлены информационные киоски, цифровой 3Д-принтер, роботы-спортсмены. Особый интерес вызвала партия классических шахмат между человеком и роботом-шахматистом.

В юрте "Культура" гостям демонстрировали ролик, созданный с помощью ИИ, который рассказывал о жизненном и творческом пути выдающихся исторических личностей, чьи юбилеи празднуются в этом году. Кроме того, были выставлены 12 картин известных художников из фонда Художественной галереии, которые были анимированы и оживлены с помощью ИИ через QR-код.

Также были развернуты юрты, посвященные 185-летию Ы. Алтынсарина, 180-летию Ж. Жабаева, 160-летию Б. Сырттанова, 120-летию Н. Алдабергенова, 100-летию Д. Ракишева и А. Сарыбаева и другим.

Праздничный концерт подготовили воспитанники Дворца школьников. На выставке были представлены детские поделки, результаты работы кружков робототехники и многое другое.

А на спортивных площадках в районе парка были организованы состязания по национальным видам спорта, также состоялось финальное состязание по казакша курес "Талдықорған барысы".

Порадовали жителей и разнообразные выставки. На выставке, организованной туристско-информационным центром "VisitZhetysu", были презентованы имеющиеся возможности и перспективы развития туризма в регионе.

Мероприятие продолжилось театрализованным представлением, раскрывающим суть и значения праздника Наурыза, в котором приняли участие творческие коллективы региона.

С поздравительной речью к жителям обратился аким области Бейбит Исабаев:

"Наурыз – это время обновления, добрых дел и уверенности в будущем. Это праздник, который объединяет нас вокруг главных ценностей – мира, согласия, уважения и заботы друг о друге. Сегодня этот весенний праздник наполняется новым содержанием через концепцию "Наурызнама", которая отражает милосердие, трудолюбие, созидание и солидарность, являясь современной моделью нашего развития. В этом году Наурыз приобрел новое значение. Современные технологии становятся неотъемлемой частью нашей жизни, открывая новые возможности для образования, бизнеса и эффективного госуправления, а наша задача – делать цифровизацию инструментом повышения качества жизни каждого жителя. И пусть Наурыз принесёт в каждый дом радость, мир и благополучие", – сказал глава региона.

Яркий концерт "Наурыз шашуы" завершил дневную праздничную программу.

Впечатлениями поделились горожане, пришедшие на праздничное мероприятие.

Своим мнением поделился беркутчи Жасулан Буркитбай из города Текели:

"Мой отец Файзулла Буркитбай занимается беркутами, сохраняя одно из древнейших искусств казахского народа "құсбегілік". Это уникальная традиция, требующая глубокого уважения к природе, доброты, терпения и мастерства. Отец – наш учитель во всем. Внуки тоже продолжают его дело. Осенью прошлого года на республиканском конкурсе "Қыран" наши беркуты завоевали главный приз. Их мы сегодня привезли на выставку в честь Наурыза. Это два беркута и ястреб. Сам я тренер по охоте с ловчими птицами, стараюсь всеми силами прививать подрастающему поколению любовь и интерес к национальным видам спорта. Приручить беркута – не просто, это сильная духом птица, поэтому заставить ее выполнять твою волю невозможно. Необходимо взаимное доверие и терпение, этому я и стремлюсь научить молодежь", – сказал он.

Со словами поздравлений к талдыкорганцам обратился местный житель Андрей Чухан:

"Наурыз – это наш общенациональный большой праздник. Каждый год посещаю мероприятия, посвященные этому празднику, никогда не пропускаю. Мне особенно нравится Наурыз мейрамы, который знаменует приход весны. Природа пробуждается, световой день удлиняется, становится тепло. Очень важно беречь наше согласие, мир и единство, это наше общее богатство, а Наурыз наглядно показывает, как вместе, дружно и весело мы встречаем весну, высоко ценим и делимся культурным наследием и традициями нашей страны. Желаю все крепкого здоровья и всего самого наилучшего", – пожелал он.

Отметим, празднование Наурыза в Талдыкоргане завершится вечерней программой, включающей концерт и фейерверк.

Всего в честь главного весеннего праздника в Жетісу организовано свыше 1330 разноплановых мероприятий и акций, охвативших всю область.