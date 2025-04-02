Пять миллионов тенге разрушили брак американки
Как пишет Mirror, женщина посчитала, что операция по коррекции носа не только изменила ее внешность, но и помогла переосмыслить жизнь. После процедуры, на которую она потратила 11 тыс. долларов (более 5,5 млн тенге), Айкен поняла, что больше не хочет оставаться в несчастливом браке.
Она вышла замуж в 23 года, но со временем осознала, что отношения с мужем исчерпали себя.
"Я чувствовала, что застряла в этом союзе просто потому, что так "положено". Но после операции у меня появилась ясность: я выбрала себя", – поделилась Айкен.
По ее словам, неуверенность в своей внешности преследовала ее с детства. В школе американку дразнили "туканом" и "Пиноккио" из-за формы носа.
"Это было то, что я не могла контролировать, и это оставило глубокий след", – вспоминает Девин.
Отмечается, что теперь женщина чувствует себя "счастливой и независимой", делится своей историей и вдохновляет других. Девин с оптимизмом смотрит в будущее: планирует путешествовать, знакомиться с новыми людьми и главное – больше никогда "не соглашаться на меньшее, чем она заслуживает".
"My $11,000 nose job gave me clarity to ask for a divorce" pic.twitter.com/CUe1SK92Ld— Unlimited L's (@unlimited_ls) April 1, 2025
Ранее сообщалось, что две редкие операции впервые провели в Астане.