Пять миллионов тенге разрушили брак американки

Как пишет Mirror, женщина посчитала, что операция по коррекции носа не только изменила ее внешность, но и помогла переосмыслить жизнь. После процедуры, на которую она потратила 11 тыс. долларов (более 5,5 млн тенге), Айкен поняла, что больше не хочет оставаться в несчастливом браке.

Она вышла замуж в 23 года, но со временем осознала, что отношения с мужем исчерпали себя.

По ее словам, неуверенность в своей внешности преследовала ее с детства. В школе американку дразнили "туканом" и "Пиноккио" из-за формы носа.

Отмечается, что теперь женщина чувствует себя "счастливой и независимой", делится своей историей и вдохновляет других. Девин с оптимизмом смотрит в будущее: планирует путешествовать, знакомиться с новыми людьми и главное – больше никогда "не соглашаться на меньшее, чем она заслуживает".

"My $11,000 nose job gave me clarity to ask for a divorce" pic.twitter.com/CUe1SK92Ld