Американец рассказал, как разбогател на 26 миллионов тенге
Фото: pixabay
Житель Филадельфии едва не забыл счастливый лотерейный билет в машине, сообщает Zakon.kz.
Как пишет UPI, американец нашел забытый билет, когда убирался в автомобиле. Он часто перемещается по работе между штатами. В одной из таких поездок он и решил поучаствовать в лотерее. Благодаря едва не потерянному билету мужчина разбогател на 50 тыс. долларов (более 26 млн тенге).
"Я был в восторге, когда понял, что выиграл. Я надеюсь, что это первая из многих побед", – признался победитель.
Американец заявил, что планирует потратить призовые деньги на оплату счетов.
Ранее сообщалось, что канадец смог выиграть джекпот в лотерею четыре раза.
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