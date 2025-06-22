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Мир

Американец рассказал, как разбогател на 26 миллионов тенге

лотерея, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 01:56 Фото: pixabay
Житель Филадельфии едва не забыл счастливый лотерейный билет в машине, сообщает Zakon.kz.

Как пишет UPI, американец нашел забытый билет, когда убирался в автомобиле. Он часто перемещается по работе между штатами. В одной из таких поездок он и решил поучаствовать в лотерее. Благодаря едва не потерянному билету мужчина разбогател на 50 тыс. долларов (более 26 млн тенге).

"Я был в восторге, когда понял, что выиграл. Я надеюсь, что это первая из многих побед", – признался победитель.

Американец заявил, что планирует потратить призовые деньги на оплату счетов.

Ранее сообщалось, что канадец смог выиграть джекпот в лотерею четыре раза.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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