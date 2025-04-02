Американец с оружием спокойно прошел через досмотр двух аэропортов

Пожилой турист из США прошел через досмотр двух международных аэропортов с револьвером, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Kyodo News, 73-летний американец прибыл на Японские острова с Гавайев через аэропорт Кансай 22 марта. После заселения в отель в Осаке он обнаружил, что забыл в чемодане револьвер для самообороны с тремя патронами, который положил туда по ошибке.

Перед посадкой на круизный лайнер в японском порту Кобе турист решил самостоятельно сообщить о револьвере сопровождающему. Также он признался, что в попытке смягчить свою вину он заранее выбросил патроны в мусорное ведро портового туалета. Позже полиция обнаружила эти три выброшенных в мусорку патрона.

Фото: kyodonews

Мужчину арестовали по подозрению в нарушении закона о контроле над огнестрельным оружием. Теперь правоохранительные органы Японии пытаются понять, как пожилому туристу с огнестрельным оружием удалось дважды пройти через тщательный досмотр в двух международных аэропортах – Гавайев и Осаки.

В то же время пожилая любительница животных попала на обложку модного журнала.