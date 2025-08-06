В Казахстане обновили требования на техсредства при досмотре в аэропортах

Приказом и.о. министра транспорта от 29 июля 2025 года внесены изменения в требования к техническим средствам, применяемым при досмотре, сообщает Zakon.kz.

В частности, требования изложены в новой редакции.

Требования распространяются на технические средства, применяемые при досмотре службой авиационной безопасности аэропорта (аэродрома).

Так, говорится, что устройство для сканирования тела человека должно:

обнаруживать и отображать местоположение аномалий на контурном изображении человека;

включать активные и пассивные миллиметровые волны;

иметь систему терагерцевой визуализации;

иметь систему обратного рассеяния на основе миллиметровых волн;

просвечивать с помощью миллиметровых волн;

сканировать тела человека в течение 5-10 секунд;

иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию, средний срок службы – не менее 6 лет, гарантийный срок хранения – не менее 1 года с момента выпуска изделия.

Рентгено-телевизионная установка, работающая на основе алгоритма, должна:

отвечать требованиям системы обнаружения взрывчатых веществ на базе компьютерной томографии (Explosives Detection System (EDS);

иметь скорость конвейера от 0,3 до 0,5 метров в секунду;

отображать изображения на экране в течение 13 секунд;

иметь трехмерное (ЗD) изображение;

иметь следующие характеристики:

- диапазон относительной влажности от 10 до 90 % без конденсации;

- диапазон рабочей температуры от 0° до +40°C;

- уровень звукового давления – <70 дБА;

- возможность сканирования изделия от 20 до 4000 см;

- электропитание с переменным трехфазным током;

- встроенное автономное охлаждение;

- номинальное напряжение – 400 вольт переменного тока +/- 10%, 50 гц;

- пропускную способность багажных единиц в час от 800 до 1200;

иметь возможность проведения удаленной диагностики;

иметь алгоритм, предусматривающий несколько уровней проверки;

иметь алгоритмы восстановления структуры изображения и распознавания взрывчатых веществ;

иметь простоту интеграции с существующей системой обработки багажа и иметь открытый протокол интеграции, и возможность изменения конфигурации интеграции на месте эксплуатации;

иметь полнообъемное непрерывное сканирование;

иметь возможность остановки и возобновления сканирования без потери качества детектирования и частей изображения;

иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию, средний срок службы – не менее 6 лет, гарантийный срок хранения – не менее 1 года с момента выпуска изделия.

Сканирующее устройство для обуви должно:

обнаруживать любые инородные предметы и вещества (например, металлические и неметаллические предметы, взрывчатые вещества, керамическое оружие, пластмассовые ножи) вне зависимости от места их расположения;

позволять производить диагностику и ремонт на месте эксплуатации;

быть безопасным для здоровья и не иметь источников ионизирующего излучения;

иметь следующие характеристики:

- диапазон рабочей температуры от -20° до +70°C;

- рабочее напряжение от 90 до 260 вольт;

- световую или звуковую индикацию (опасного / безопасного объекта);

- режим работы как от сетевого блока питания, так и от автономного источника (батарея, аккумулятор);

- период сканирования от 1 до 5 секунд;

иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию, средний срок службы – не менее 6 лет, гарантийный срок хранения – не менее 1 года с момента выпуска изделия.

Оборудование для обнаружения взрывчатых веществ (детекторы паров и частиц взрывчатых веществ) должно:

иметь чувствительность по обнаружению взрывчатых веществ, для работы с которыми предназначено изделие, которое должно быть не хуже 1x10 – 14 грамм на кубический сантиметр, но при этом время цикла анализа паров взрывчатых веществ – не более 60 секунд, время отклика изделия на наличие паров взрывчатых веществ – не более 5 секунд, время готовности к следующему циклу отбора – не более 30 секунд, время выхода на рабочий режим не должно превышать 35 минут после включения;

работать как от сетевого блока питания, так и от автономного источника (батарея, аккумулятор) напряжением 9 – 12 вольт;

иметь звуковую и световую систему сигнализации, работающую независимо от оператора, при этом уровень звукового сигнала тревоги должен быть хорошо различим на фоне шумов современных аэропортов, индикатор разряда автономного источника питания, срабатывающий при 30 % разряде (по напряжению) источников питания;

иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию, средний срок службы – не менее 6 лет, гарантийный срок хранения – не менее 1 года с момента выпуска изделия;

позволять производить диагностику и ремонт на месте эксплуатации;

иметь систему предохранения, прекращающую подачу электрического тока в случае превышения эксплуатационных нагрузок и неисправности, средства контроля работоспособности в процессе его эксплуатации;

соответствовать всем требованиям при работе в круглосуточном режиме, наработка на отказ – не менее 6000 часов, время регламентных работ – менее 5% от времени эксплуатации.

Портативный (ручной, переносный) металлоискатель должен:

обеспечивать обнаружение металлических предметов на расстоянии 0,12 – 0,15 метра при скорости перемещения устройства 0,2 – 0,5 метра в секунду, иметь звуковую сигнализацию наличия металлического предмета, обеспечивать нормальную работу в условиях электромагнитной обстановки современных аэропортов;

иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию, средний срок службы – не менее 3 лет, гарантийный срок хранения – не менее 1 года с момента выпуска изделия;

позволять производить диагностику и ремонт на месте эксплуатации;

при работе от автономного источника питания изделие сохранять обнаружительные характеристики при 60% разряде (по напряжению) источников питания, обеспечивать длительность непрерывной работы изделия от автономного источника питания не менее 10 часов.

Рентгено-телевизионная установка должна:

отображать огнестрельное оружие металлическое и неметаллическое, его детали, боеприпасы всех калибров, гранаты и другие виды оружия осколочного/разрывного действия, ножи, дубинки, мечи, взрывчатые вещества военного и коммерческого назначения, детонаторы и часовые механизмы, электрические и электронные изделия, источники электроэнергии, а также и другие опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке на воздушных судах;

иметь следующие характеристики генератора рентгеновского излучения и качества изображения в эксплуатационном режиме:

- проникающую способность – 24 миллиметра по стали;

- разрешающую способность – 0,1 миллиметра;

- анодное напряжение: рабочее – 140 – 300 киловольт;

- ток трубки – 0,7 миллиампер;

- охлаждение трубки в герметичной масляной ванне с принудительной вентиляцией;

иметь следующие характеристики генератора рентгеновского излучения и качества изображения в максимальном режиме, при использовании опции "Высокая проникающая способность":

- проникающую способность: 30 миллиметров;

- разрешающую способность: 0,1 миллиметра;

- анодное напряжение: рабочее – 140 – 300 киловольт;

- ток трубки – 0,7 миллиампер;

- типовой уровень утечки излучения не превышает 0,1 микрорентген в час;

иметь скорость конвейера рентгено-телевизионной установки не менее 0,15 метра в секунду;

иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию, средний срок службы – не менее 6 лет, гарантийный срок хранения – не менее 1 года с момента выпуска изделия;

позволять производить диагностику и ремонт на месте эксплуатации;

иметь световую сигнализацию включения рентгеновского излучения, иметь блокировки, обеспечивающие выключение рентгеновского излучения при нарушении целостности защитных экранов и прекращение подачи электрического тока в случае превышения эксплуатационных нагрузок и неисправности;

иметь уровень рентгеновского излучения в рентгено-телевизионной установке не позволяющий нарушить целостность кинофотоматериалов, электронных носителей при десятикратном пропускании их через рабочую зону рентгено-телевизионной установке;

иметь уровень мощности дозы рентгеновского излучения на расстоянии 5 сантиметров от внешних панелей рентгеновского оборудования не более 0,03 рентгена в секунду, уровень шума работающего рентгеновского оборудования не более 60 децибел;

иметь конструкцию, обеспечивающую защиту от воздействия рентгеновского излучения;

иметь функции улучшения изображения;

иметь изображение, обеспечивающее одновременное воспроизведение вертикальной и горизонтальной проекции досматриваемого объекта.

Стационарный металлоискатель должен:

позволять обнаруживать на теле человека и в его одежде металлические предметы, запрещенные к перевозке на воздушном транспорте, при этом вероятность ложного срабатывания на металлические предметы личного пользования общей массой не более 100 грамм;

иметь автоматическую световую и звуковую сигнализацию наличия запрещенного металлического предмета, исключать несанкционированное изменение установленных обнаружительных параметров, его электронная схема изделия должна автоматически возвращаться в исходное положение через 3 секунды после выключения сигнала тревоги (окончание сигнала тревоги должно означать готовность устройства к работе), время выхода на рабочий режим не должно превышать 30 секунд после включения в сеть;

обеспечивать нормальную работу совместно с рентгено-телевизионной установкой в условиях электромагнитной обстановки современных аэропортов, в составе группы аналогичных устройств в количестве от 2 до 4 штук, установленных в одну линию на расстоянии от 3-х до 8 метров друг от друга, работу в плане при расстоянии между блоками датчиков 1 метр;

соответствовать всем требованиям при работе в круглосуточном режиме, наработка на отказ – не менее 6000 часов, время регламентных работ – менее 5% от времени эксплуатации, гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию, средний срок службы – не менее 6 лет, гарантийный срок хранения – не менее 1 года с момента выпуска изделия;

позволять производить диагностику и ремонт на месте эксплуатации, комплектоваться документацией, достаточной для поддержания его нормальной и безопасной эксплуатации, исправного состояния, и ремонта, состоящей из Руководства по эксплуатации и полного технического описания изделия с методами диагностики;

иметь проем арки не менее 2 метров в высоту и 0,76 метров в ширину, визуальную и регулируемую звуковую сигнализацию, а также возможность изменять уровень чувствительности в зависимости от меняющихся обстоятельств.

Устройство для обнаружения жидких взрывчатых веществ должно:

обеспечивать возможность автоматизированного обнаружения жидких взрывчатых веществ;

работать на одном или нескольких типах действия:

- досмотр отдельных или нескольких контейнеров с их предварительным открытием, для взятия проб;

- досмотр отдельных или нескольких контейнеров без их открытия;

работать на одной или нескольких технологий досмотра, включая:

- электроизоляционную технологию;

- тест-полоски для химических проб;

- хемилюминесценцию;

- спектрометрию подвижности ионов;

- газовую хроматографию;

- масс-спектрометрию.

Все технические средства, применяемые при досмотре, должны отвечать следующим требованиям безопасности:

включать в себя контур защитного заземления, исключающий поражение электрическим током;

обеспечивать электробезопасность;

применяемые в изделиях материалы должны быть безопасны для здоровья человека;

иметь источник бесперебойного питания для защиты от помех в цепи питания, скачков напряжения, а также внезапного отключения электричества (за исключением стационарного и портативного металлоискателя);

предусматривать наличие специальных образцов для проведения тестирования технических средств досмотра.

Приказ вводится в действие с 16 августа 2025 года.