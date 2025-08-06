В Казахстане обновили требования на техсредства при досмотре в аэропортах
В частности, требования изложены в новой редакции.
Требования распространяются на технические средства, применяемые при досмотре службой авиационной безопасности аэропорта (аэродрома).
Так, говорится, что устройство для сканирования тела человека должно:
- обнаруживать и отображать местоположение аномалий на контурном изображении человека;
- включать активные и пассивные миллиметровые волны;
- иметь систему терагерцевой визуализации;
- иметь систему обратного рассеяния на основе миллиметровых волн;
- просвечивать с помощью миллиметровых волн;
- сканировать тела человека в течение 5-10 секунд;
- иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию, средний срок службы – не менее 6 лет, гарантийный срок хранения – не менее 1 года с момента выпуска изделия.
Рентгено-телевизионная установка, работающая на основе алгоритма, должна:
- отвечать требованиям системы обнаружения взрывчатых веществ на базе компьютерной томографии (Explosives Detection System (EDS);
- иметь скорость конвейера от 0,3 до 0,5 метров в секунду;
- отображать изображения на экране в течение 13 секунд;
- иметь трехмерное (ЗD) изображение;
- иметь следующие характеристики:
- диапазон относительной влажности от 10 до 90 % без конденсации;
- диапазон рабочей температуры от 0° до +40°C;
- уровень звукового давления – <70 дБА;
- возможность сканирования изделия от 20 до 4000 см;
- электропитание с переменным трехфазным током;
- встроенное автономное охлаждение;
- номинальное напряжение – 400 вольт переменного тока +/- 10%, 50 гц;
- пропускную способность багажных единиц в час от 800 до 1200;
- иметь возможность проведения удаленной диагностики;
- иметь алгоритм, предусматривающий несколько уровней проверки;
- иметь алгоритмы восстановления структуры изображения и распознавания взрывчатых веществ;
- иметь простоту интеграции с существующей системой обработки багажа и иметь открытый протокол интеграции, и возможность изменения конфигурации интеграции на месте эксплуатации;
- иметь полнообъемное непрерывное сканирование;
- иметь возможность остановки и возобновления сканирования без потери качества детектирования и частей изображения;
- иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию, средний срок службы – не менее 6 лет, гарантийный срок хранения – не менее 1 года с момента выпуска изделия.
Сканирующее устройство для обуви должно:
- обнаруживать любые инородные предметы и вещества (например, металлические и неметаллические предметы, взрывчатые вещества, керамическое оружие, пластмассовые ножи) вне зависимости от места их расположения;
- позволять производить диагностику и ремонт на месте эксплуатации;
- быть безопасным для здоровья и не иметь источников ионизирующего излучения;
- иметь следующие характеристики:
- диапазон рабочей температуры от -20° до +70°C;
- рабочее напряжение от 90 до 260 вольт;
- световую или звуковую индикацию (опасного / безопасного объекта);
- режим работы как от сетевого блока питания, так и от автономного источника (батарея, аккумулятор);
- период сканирования от 1 до 5 секунд;
- иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию, средний срок службы – не менее 6 лет, гарантийный срок хранения – не менее 1 года с момента выпуска изделия.
Оборудование для обнаружения взрывчатых веществ (детекторы паров и частиц взрывчатых веществ) должно:
- иметь чувствительность по обнаружению взрывчатых веществ, для работы с которыми предназначено изделие, которое должно быть не хуже 1x10 – 14 грамм на кубический сантиметр, но при этом время цикла анализа паров взрывчатых веществ – не более 60 секунд, время отклика изделия на наличие паров взрывчатых веществ – не более 5 секунд, время готовности к следующему циклу отбора – не более 30 секунд, время выхода на рабочий режим не должно превышать 35 минут после включения;
- работать как от сетевого блока питания, так и от автономного источника (батарея, аккумулятор) напряжением 9 – 12 вольт;
- иметь звуковую и световую систему сигнализации, работающую независимо от оператора, при этом уровень звукового сигнала тревоги должен быть хорошо различим на фоне шумов современных аэропортов, индикатор разряда автономного источника питания, срабатывающий при 30 % разряде (по напряжению) источников питания;
- иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию, средний срок службы – не менее 6 лет, гарантийный срок хранения – не менее 1 года с момента выпуска изделия;
- позволять производить диагностику и ремонт на месте эксплуатации;
- иметь систему предохранения, прекращающую подачу электрического тока в случае превышения эксплуатационных нагрузок и неисправности, средства контроля работоспособности в процессе его эксплуатации;
- соответствовать всем требованиям при работе в круглосуточном режиме, наработка на отказ – не менее 6000 часов, время регламентных работ – менее 5% от времени эксплуатации.
Портативный (ручной, переносный) металлоискатель должен:
- обеспечивать обнаружение металлических предметов на расстоянии 0,12 – 0,15 метра при скорости перемещения устройства 0,2 – 0,5 метра в секунду, иметь звуковую сигнализацию наличия металлического предмета, обеспечивать нормальную работу в условиях электромагнитной обстановки современных аэропортов;
- иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию, средний срок службы – не менее 3 лет, гарантийный срок хранения – не менее 1 года с момента выпуска изделия;
- позволять производить диагностику и ремонт на месте эксплуатации;
- при работе от автономного источника питания изделие сохранять обнаружительные характеристики при 60% разряде (по напряжению) источников питания, обеспечивать длительность непрерывной работы изделия от автономного источника питания не менее 10 часов.
Рентгено-телевизионная установка должна:
- отображать огнестрельное оружие металлическое и неметаллическое, его детали, боеприпасы всех калибров, гранаты и другие виды оружия осколочного/разрывного действия, ножи, дубинки, мечи, взрывчатые вещества военного и коммерческого назначения, детонаторы и часовые механизмы, электрические и электронные изделия, источники электроэнергии, а также и другие опасные вещества и предметы, запрещенные к перевозке на воздушных судах;
- иметь следующие характеристики генератора рентгеновского излучения и качества изображения в эксплуатационном режиме:
- проникающую способность – 24 миллиметра по стали;
- разрешающую способность – 0,1 миллиметра;
- анодное напряжение: рабочее – 140 – 300 киловольт;
- ток трубки – 0,7 миллиампер;
- охлаждение трубки в герметичной масляной ванне с принудительной вентиляцией;
- иметь следующие характеристики генератора рентгеновского излучения и качества изображения в максимальном режиме, при использовании опции "Высокая проникающая способность":
- проникающую способность: 30 миллиметров;
- разрешающую способность: 0,1 миллиметра;
- анодное напряжение: рабочее – 140 – 300 киловольт;
- ток трубки – 0,7 миллиампер;
- типовой уровень утечки излучения не превышает 0,1 микрорентген в час;
- иметь скорость конвейера рентгено-телевизионной установки не менее 0,15 метра в секунду;
- иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию, средний срок службы – не менее 6 лет, гарантийный срок хранения – не менее 1 года с момента выпуска изделия;
- позволять производить диагностику и ремонт на месте эксплуатации;
- иметь световую сигнализацию включения рентгеновского излучения, иметь блокировки, обеспечивающие выключение рентгеновского излучения при нарушении целостности защитных экранов и прекращение подачи электрического тока в случае превышения эксплуатационных нагрузок и неисправности;
- иметь уровень рентгеновского излучения в рентгено-телевизионной установке не позволяющий нарушить целостность кинофотоматериалов, электронных носителей при десятикратном пропускании их через рабочую зону рентгено-телевизионной установке;
- иметь уровень мощности дозы рентгеновского излучения на расстоянии 5 сантиметров от внешних панелей рентгеновского оборудования не более 0,03 рентгена в секунду, уровень шума работающего рентгеновского оборудования не более 60 децибел;
- иметь конструкцию, обеспечивающую защиту от воздействия рентгеновского излучения;
- иметь функции улучшения изображения;
- иметь изображение, обеспечивающее одновременное воспроизведение вертикальной и горизонтальной проекции досматриваемого объекта.
Стационарный металлоискатель должен:
- позволять обнаруживать на теле человека и в его одежде металлические предметы, запрещенные к перевозке на воздушном транспорте, при этом вероятность ложного срабатывания на металлические предметы личного пользования общей массой не более 100 грамм;
- иметь автоматическую световую и звуковую сигнализацию наличия запрещенного металлического предмета, исключать несанкционированное изменение установленных обнаружительных параметров, его электронная схема изделия должна автоматически возвращаться в исходное положение через 3 секунды после выключения сигнала тревоги (окончание сигнала тревоги должно означать готовность устройства к работе), время выхода на рабочий режим не должно превышать 30 секунд после включения в сеть;
- обеспечивать нормальную работу совместно с рентгено-телевизионной установкой в условиях электромагнитной обстановки современных аэропортов, в составе группы аналогичных устройств в количестве от 2 до 4 штук, установленных в одну линию на расстоянии от 3-х до 8 метров друг от друга, работу в плане при расстоянии между блоками датчиков 1 метр;
- соответствовать всем требованиям при работе в круглосуточном режиме, наработка на отказ – не менее 6000 часов, время регламентных работ – менее 5% от времени эксплуатации, гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию, средний срок службы – не менее 6 лет, гарантийный срок хранения – не менее 1 года с момента выпуска изделия;
- позволять производить диагностику и ремонт на месте эксплуатации, комплектоваться документацией, достаточной для поддержания его нормальной и безопасной эксплуатации, исправного состояния, и ремонта, состоящей из Руководства по эксплуатации и полного технического описания изделия с методами диагностики;
- иметь проем арки не менее 2 метров в высоту и 0,76 метров в ширину, визуальную и регулируемую звуковую сигнализацию, а также возможность изменять уровень чувствительности в зависимости от меняющихся обстоятельств.
Устройство для обнаружения жидких взрывчатых веществ должно:
- обеспечивать возможность автоматизированного обнаружения жидких взрывчатых веществ;
- работать на одном или нескольких типах действия:
- досмотр отдельных или нескольких контейнеров с их предварительным открытием, для взятия проб;
- досмотр отдельных или нескольких контейнеров без их открытия;
- работать на одной или нескольких технологий досмотра, включая:
- электроизоляционную технологию;
- тест-полоски для химических проб;
- хемилюминесценцию;
- спектрометрию подвижности ионов;
- газовую хроматографию;
- масс-спектрометрию.
Все технические средства, применяемые при досмотре, должны отвечать следующим требованиям безопасности:
- включать в себя контур защитного заземления, исключающий поражение электрическим током;
- обеспечивать электробезопасность;
- применяемые в изделиях материалы должны быть безопасны для здоровья человека;
- иметь источник бесперебойного питания для защиты от помех в цепи питания, скачков напряжения, а также внезапного отключения электричества (за исключением стационарного и портативного металлоискателя);
- предусматривать наличие специальных образцов для проведения тестирования технических средств досмотра.
Приказ вводится в действие с 16 августа 2025 года.