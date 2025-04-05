Какая сфера деятельности больше всех пострадает из-за торговой войны Трампа

Зарубежные аналитики предположили, какая сфера деятельности больше всего пострадает от повышения пошлин в США, сообщает Zakon.kz.

Аналитики рассказали изданию WWD, что в первую очередь финансовый удар примет на себя – мода. 2 апреля Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт, а также отметил особые высокие тарифы для некоторых стран. В анализе компании S&P Global Market Intelligence отмечается, что более 90% импорта одежды будет облагаться дополнительными пошлинами в среднем на уровне почти 30%.

Компании, работающие на азиатских рынках, таких как Вьетнам (в настоящее время тарифы составляют 46%), Камбоджа (49%), Китай (34%), Индонезия (32%), Индия (26%) и Бангладеш (37%) столкнутся с серьезными трудностями в ближайшие месяцы.

Например, уже 3 апреля акции бренда Nike, который производит около половины своей обуви во Вьетнаме, а остальную часть – в Китае и Индонезии, упали более чем на 14%.

Тем временем известный часовой и косметический бренд Chanel, впервые в своей истории, решил инвестировать в спортивные состязания.